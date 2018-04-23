Театр-студия из Иркутска занял все три призовых места на фестивале в Бурятии

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Театр-студия индийского танца «Ситара» стал фаворитом девятого межрегионального открытого фестиваля «Грезы Востока», заняв все три призовых места в номинации «Bollywood».

Как сообщает пресс-служба театра-студии, кубки и медали за абсолютную победу артисты представят жителям Иркутской области в ходе предстоящих гастролей коллектива в нескольких райцентрах Приангарья.

– В номинации исполнителей индийского танца «Bollywood» мы выставляли три номера: «Mere seene» (стиль катхак), «Гарба» (одноименный стиль, штат Гуджарат) и «Бхангра» (народный танцевальный стиль индийского штата Пенджаб). Постановки готовились более полугода. Сложная хореография, основанная на различных танцевальных стилях, необычные сценические решения, красочные костюмы – мы рады, что все это по достоинству было оценено авторитетным жюри, – говорит художественный руководитель коллектива Таяна Васильева.

Победители на конкурсе «Грезы Востока» выявляются после подсчета голосов членов жюри за каждую из танцевальных постановок. При этом наибольшее количество баллов на этот раз набрали номера, представленные одним и тем же коллективом. Пять лет назад, в 2013 году, иркутские артисты также заняли все три ступени пьедестала межрегионального конкурса.

Кроме того, в номинации «Соло» второе место на конкурсе заняла артистка иркутской театр-студии Евгения Романькова с номером «Аплум-Чаплум» на основе классического танца бхаратанатьям, искусству которого насчитывается несколько тысяч лет.

– Красотой искусства индийского танца мы хотим поделиться с нашими земляками в ходе предстоящего тура по региону с концертом «Ах, это индийское кино…». В районы Приангарья мы привезем и наши новые «призовые» танцевальные постановки и уникальные номера, еще не представленные публике, – отмечает руководитель студии.

В апреле 2018 года артисты «Ситары» дадут концерты в Осинском, Баяндаевском и Заларинском районах.

СПРАВКА:

Театр-студия индийского танца «Ситара» работает в Иркутске под руководством Таяны Васильевой более 10 лет по направлениям классический индийский танец (cтили Катхак и Бхаратанатьям), народный танец различных регионов Индии, танец индийского кино.