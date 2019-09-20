Театральная лаборатория по современной драматургии проходит в Иркутске

Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственный театр наций при поддержке министерства культуры РФ совместно с Черемховским драматическим театром имени Гуркина проводят показы эскизов спектаклей в Иркутске в рамках внеконкурсной программы 18 Байкальского международного фестиваля «Человек и природа» имени Распутина. Лаборатория проходит с 15 по 24 сентября, сообщает пресс-служба театра.

В работе Лаборатории принимает участие руководитель литературно-драматургической части Государственного академического Театра имени Моссовета, обозреватель газеты «Экран и сцена» и член редакционной коллегии журнала «Балет», театральный критик Алла Михалева (Москва).

Лаборатория – «живой» проект, гибкая и подвижная структура, динамично откликающаяся на насущные потребности времени. В этом году местом проведения Лаборатории стал Черемховский драматический театр имени Гуркина.

В ходе подготовительного периода театр выбрал три пьесы современных авторов. На основе этих драматургических произведений создадут эскизы спектаклей «Весь Шекспир» по произведению Джесс Боргессон, «Человек из Подольска», автор Дмитрий Данилов и «Это все она» по произведению Андрея Иванова.

Эскизы спектаклей представлены на суд зрителей, также им предложат принять участие в обсуждении показанных работ, а затем голосованием определить их дальнейшую судьбу.