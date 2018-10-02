Театральный сезон в Братском драмтеатре начался со спектакля «Баллада Инвалидной улицы»

Братск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), – Спектакль по проекту «Единой России» «Культура малой Родины» по пьесе Натана Рознера – «Баллада Инвалидной улицы» – открыл театральный сезон в Братском драмтеатре. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

Постановка посвящена теме сохранения народного самосознания, теме милосердия и сострадания, отношения к слабым. Режиссером выступил Валентин Зверовщиков из Петропавловска-Камчатского.

Трагикомедия «Баллада Инвалидной улицы» – о людях, живущих единой семьей в одном маленьком местечке накануне войны. О том, как можно относиться друг к другу, поддерживать и заботится о слабых. О том, как жить счастливо, несмотря ни на что, ведь пессимизм для евреев – непозволительная роскошь, – так был анонсирован спектакль.

– Это вообще не еврейская, не русская, не французская пьеса, – рассказывает Валентин Зверовщиков. – Это спектакль о том, как нужно сохранять свой народ, как нужно относиться к слабейшим его представителям. По этим критериям можно судить о духовности нашей страны, общества.

Премьера прошла с аншлагом, братчане горячо приняли спектакль. Книга отзывов театра пополнилась новыми отзывами: «Огромное спасибо за душу, за чистоту, за правду»; «Впечатления потрясающие. Искренность невероятная. Успехов и всего самого доброго»; «Эмоции переполняют! Спектакль потряс своей трогательностью. Спасибо».

– Хочется низко поклониться инициаторам проекта. Второй год подряд наш театр получает средства по проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Как результат, приглашаем режиссеров, приобретаем современное световое и звуковое оборудование. Но все же главное – это то, что у нас полноценная замечательная труппа во главе с главным режиссером Сергеем Терпуговым. Вместе мы делаем одно большое дело, – отметила директор Братского драматического театра Любовь Кудряшова.

Режиссер Валентин Зверовщиков продолжит работу с Братским драматическим театром в рамках проекта «Культура малой Родины». Сейчас в постановке находится спектакль «Остров сокровищ» по роману Роберта Стивенсона, адресованный младшим школьникам и подросткам. Премьера запланирована на 17 октября.

Напомним, задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, создание условий для качественного обновления их репертуара, популяризация новых детских постановок в регионах. Кроме этого, партпроект поддерживает сельские клубы и Дома культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. К участию в проекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов.