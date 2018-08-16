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Культура
17.08.2018

Tele2 поддержала фестиваль уличного кино в Иркутске

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Tele2 поддержал один из этапов Всемирного фестиваля уличного кино в Приангарье. В Иркутске конкурсные короткометражные фильмы под открытым небом посмотрели с помощью технологии 4G более 350 зрителей, сообщает пресс-служба компании.

Пятый ежегодный фестиваль уличного кино стартовал в этом году в 80 странах мира. Юбилейный тур охватит свыше одного миллиона зрителей на 2500 площадках и станет самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире.  Команда организаторов отправилась в кругосветное путешествие, устраивая показы лучших короткометражных фильмов на набережных, площадях и крышах домов от Владивостока до Сан-Франциско.

В программе фестиваля в Иркутске было представлено 9 кинопроектов молодых российских режиссеров. За лучшие работы любители кино голосовали оригинальным способом: светом своих телефонов. Наибольшую симпатию у иркутских зрителей завоевали две короткометражки: «Взятка» Алексея Харитонова и «Половинки»» Байбулата Батуллина.

Организаторы фестиваля подведут итоги народного голосования в сентябре и назовут победителя по сумме голосов всех участников-городов фестиваля. Уличные кинопоказы при помощи технологии 4G уже прошли в Челябинске, Казани, Тюмени, Иркутске и Краснодаре. Следующими кинофестиваль принимают Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург и Пермь. Подробнее на сайте проекта kinofest.tele2.ru.

Чтобы зрители кинофестиваля в Иркутске узнали больше о возможностях современных мобильных технологий, Tele2 также организовала на мероприятии развлекательную площадку с VR-очками и фотозоной 360. С помощью быстрого 4G-интернета гости могли совершать виртуальные путешествия, делать панорамные сферические селфи и делиться яркими впечатлениями и креативными снимками в социальных сетях.

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