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Культура
30.01.2020

Третий Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!» пройдет в Иркутске с 31 января по 2 февраля

Иркутск, 30.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Третий Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!» пройдет в Иркутске с 31 января по 2 февраля. В нем поучаствуют более пяти тысяч человек из разных стран. Организатором фестиваля является Иркутский областной колледж культуры при поддержке министерства культуры и архивов Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в программу фестиваля включены конкурсные прослушивания по хореографии, театральному творчеству, инструментальному и вокальному исполнительству. Участвовать будут как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие в концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино, студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности. Оценивать мастерство участников будут деятели культуры и искусства из России, Монголии и Кубы. Кроме конкурсной программы состоятся мастер-классы членов жюри и круглые столы.

Байкальский международный ART-фестиваль «Vivat, талант!» становится традиционным для Иркутской области. Уже третий год подряд он собирает и объединяет творческую молодежь России и зарубежных стран. В 2019 году в фестивале приняли участие более четырёх тысяч человек, это 265 солистов и 162 творческих коллектива.

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