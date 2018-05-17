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Культура
17.05.2018

Тридцать учреждений примут участие в 16-м фестивале музеев Иркутской области «Маёвка-2018»

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С 25 по 27 мая министерство культуры и архивов Иркутской области и Иркутский областной краеведческий музей проведут 16-й фестиваль музеев Иркутской области «Маёвка-2018».

Как сообщает пресс-служба музея, мероприятие состоится в Иркутске и селе Анга Качугского района. Тема фестиваля – «Музей и духовная культура». В «Маёвке» примут участие четыре государственных, 25 муниципальных музеев Иркутской области. Впервые гостями фестиваля станут музейные сотрудники Краеведческого музея Туруханского района Красноярского края.

В отделе истории Иркутского областного краеведческого музея 25 мая пройдет пленарное заседание, состоятся круглые столы «Отечественные традиции духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения», «Роль музеев в сохранении и изучении духовно-культурного наследия Иркутской области», «Воспитательный и культурно-образовательный потенциал музея», «Этнические и конфессиональные аспекты духовной культуры».

26 мая участники отправятся в Качугский район. Они побывают на экскурсии в верховьях реки Лены у памятника древнего наскального искусства «Шишкинские писаницы».

Экскурсии «И дух смирения, терпения, любви…» по духовно-просветительному центру имени Святителя Иннокентия (Вениаминова) состоятся в селе Анга для всех желающих.

27 мая на территории Культурно-просветительского центра имени Святителя Иннокентия участники фестиваля представят посетителям свои презентационные программы «Храненья памяти духовной», а также выступления сотрудников музеев и творческих коллективов.

В программе фестиваля также посещение праздничной литургии и праздника Святой Троицы. На сельском стадионе выступят хореографические, вокальные и фольклорные ансамбли, пройдет выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства.

СПРАВКА:

  • Фестиваль музеев Иркутской области «Маёвка» проводится с 2002 года с целью объединения усилий государственных, ведомственных, частных музеев в распространении положительного опыта музейной работы по сохранению и изучению историко-культурного наследия Приангарья, в совершенствовании музейных экспозиций и выставок, внедрении новых форм работы с населением региона.

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