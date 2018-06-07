ТЮЗ ждёт у себя юных иркутян ещё весь июнь

Иркутск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Спектакли в иркутском ТЮЗе будут проходить ещё весь июнь. Об этом сообщает пресс-служба театра. Так, 10 и 23 июня покажут «Ежик и Медвежонок» спектакль по рассказам Сергея Козлова. Это театральный проект для самых маленьких зрителей, где в игровой форме дети и их родители участвуют в спектакле. Во время игры можно легче донести до них многие житейские премудрости, дать импульс развитию таланта и способностей, фантазии, научить добру и милосердию. В День России, 12 июня, юным зрителям представят спектакль «Зайка-Зазнайка» по сказке Сергея Михалкова. Один из наиболее востребованных спектаклей среди юных зрителей. Это история об одном обаятельном, но чрезвычайно самонадеянном зайчишке. А ещё это веселая, поучительная и добрая сказка. Малыши вовлекаются в действие спектакля и становятся его участниками. Волшебная сказка «Два клена» классика драматургии Евгения Шварца, где живут и прекрасно понимают друг друга добрые и отважные люди, и сказочные звери, будет на сцене ТЮЗа 14 июня, а 15 июня – «Денискины рассказы». Весёлый и динамичный спектакль открывает зрителю неповторимый мир Дениски Кораблева и его друзей, где их детская непосредственность и готовность к веселым приключениям всегда одерживают верх над серой повседневностью. В воскресенье, 16 июня, в ТЮЗе покажут «Небесную Деву-Лебедь» – бурятскую легенду, в которую народ вложил свою мудрость, исторические традиции, быт, язык, веру, творчество. Эту таинственную историю поведал зрителю Белый старец – один из самых почитаемых древних божеств бурятского эпоса. В постановку включены элементы кукольного театра и театра масок. Русская сказка о добром и благородном крестьянском сыне Иване и его верном друге Коньке-Горбунке представят 18 июня. Дружба и бескорыстие, веселый нрав, выручают героя в любых злоключениях и приводят его к успеху. В 19 июня поставят «Королевство кривых зеркал». Главное в этом сказочном королевстве – его зеркала. Их несметное количество, их нельзя разбивать – виновнику грозит тюрьма или смерть. Зеркала искажают действительность. Добро выглядит в них смешным и уродливым, а зло – красивым и величавым. Можно ли найти выход из этого зловещего королевства? Как отличить добро от зла? Как бороться со злом? На эти вопросы отвечает спектакль 20 июня юных иркутян ждёт премьера – волшебная сказка-фантазия «Дюймовочка». Происходящие в ней волшебные события, знают и любят не только дети, но и их родители. Сказка считается одной из самых читаемых в мире. Она повествует о крошечной очаровательной девочке, появившейся на свет из цветка на подоконнике, о лесных обитателях Жабе и ее сыне, о смешном Жуке, жадной Мыши, доброй Ласточке и о том, как важно стремится к своему счастью. Закроет сезон 22 июня история для больших и маленьких зрителей «Каштанка». Она рассказывает о том, как животные и люди живут вместе, одними или похожими эмоциями, учатся друг у друга и даже занимаются театром. КООРДИНАТЫ: Касса театра работает с 10.00 до 19.00 часов и за час до начала утренних спектаклей по улице Ленина, 25.

Дополнительная касса: улица Урицкого, 1-3, «Детский мир», второй этаж.

Телефон для справок: 8(3952)45-00-41.

Коллективные заявки: 8(3952)34-41-02

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