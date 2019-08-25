Творческая встреча с Дмитрием Певцовым и съемочной группой фильма «Даю посадку» пройдет в Иркутске в сентябре

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках 18-го международного кинофестиваля «Человек и природа» в Иркутске состоится встреча со съемочной группой короткометражного фильма «Даю посадку», в том числе с исполнителем главной роли актером Дмитрием Певцовым. Об этом на пресс-конференции 26 августа сообщили организаторы фестиваля.

Как пояснила программный директор фестиваля «Человек и природа», замдиректора Иркутского облкинофонда Елена Утробина, пока что идут переговоры с артистом о точной дате встречи. Сейчас Дмитрий Певцов находится в большом турне по Америке и Канаде.

– Нам очень приятно, что он выделит время в своем плотном графике, чтобы приехать сюда и стать почетным гостем нашего фестиваля, – отметила она.

Напомним, съемки фильма «Даю посадку» проходили этим летом. Лента расскажет зрителям о хранителе заброшенного аэродрома в небольшом поселке на берегу Байкала. Анастасия Зверькова вдохновилась историей Владимира Прокопьева – реального человека, который больше 20 лет присматривал за аэродромом поселка Харанцы в Ольхонском районе. 18-й Байкальский международный кинофестиваль имени Валентина Распутина «Человек и природа» пройдет в Иркутске с 19 по 23 сентября 2019 года.