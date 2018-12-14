Тяжелоатлетка и экс-мэр Куйтуна Альбина Хомич рассказала о своих музыкальных пристрастиях

Куйтунский район, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка России, четырехкратная чемпионка Европы, чемпионка мира и экс-мэр Куйтуна Альбина Хомич рассказала о своих музыкальных предпочтениях – в них «Белые розы» переплетаются с песнями Цоя и Кипелова.

Возможность узнать, из каких произведений состоит личный топовый плей-лист Альбины Хомич , публике дал проект «Иркутская VIP-прослушка». С юности спортсменка, как оказалась, любит песню группы «Ласковый май» «Белые розы», оттуда же, со школьных лет, с ней композиции германского дуэта «Modern Talking» и «Кино». Чуть позже к списку предпочтений добавилось творчество Dr. Alban, «Scooter», затем – «Би-2», а на «Кукрыниксы» и «Пилот» Альбину Хомич, по ее словам, «подсадил» муж.

Отдельно спортсменка выделяет песни Валерия Кипелова и группы «Ария»: в плей-лист попали сразу две композиции – «Я свободен» и «Непокоренный». Последняя, говорит Альбина Хомич, «очень хорошо ложится на события, приведшие ее к отставке с должности мэра Куйтуна».

– Не хочу сейчас расписывать все в деталях, скажу коротко: я оказалась жертвой политической бюрократии и непорядочности. Когда я стала главой моей малой родины, принялась как могла работать для всех земляков, за год сделав то, что не делалось десятилетиями. В общем, как меня не «нагибали», я не шла на компромисс, не покорилась, и в итоге решила достойно уйти и остаться человеком, – рассказала она.

Напомним, Альбина Хомич заняла пост главы Куйтуна по итогам выборов в 2017 году. Ранее прокуратура подала в суд на Альбину Хомич – она потратила 48 тысяч рублей бюджетных денег на аренду квартиры. Иск о взыскании средств был удовлетворен. 30 ноября 2018 года дума Куйтуна единогласно приняла ее отставку.

СПРАВКА:

«Иркутская VIP-прослушка» – проект раздела «Бизнес-Ланч» делового портала irktorgnews.ru , запущенный в 2016 году. В его рамках известные жители города делятся подборками своих любимых музыкальных исполнителей.