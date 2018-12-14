|Культура
|13.12.2018
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Тяжелоатлетка и экс-мэр Куйтуна Альбина Хомич рассказала о своих музыкальных пристрастиях
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Куйтунский район, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка России, четырехкратная чемпионка Европы, чемпионка мира и экс-мэр Куйтуна Альбина Хомич рассказала о своих музыкальных предпочтениях – в них «Белые розы» переплетаются с песнями Цоя и Кипелова.
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Отдельно спортсменка выделяет песни Валерия Кипелова и группы «Ария»: в плей-лист попали сразу две композиции – «Я свободен» и «Непокоренный». Последняя, говорит Альбина Хомич, «очень хорошо ложится на события, приведшие ее к отставке с должности мэра Куйтуна».
– Не хочу сейчас расписывать все в деталях, скажу коротко: я оказалась жертвой политической бюрократии и непорядочности. Когда я стала главой моей малой родины, принялась как могла работать для всех земляков, за год сделав то, что не делалось десятилетиями. В общем, как меня не «нагибали», я не шла на компромисс, не покорилась, и в итоге решила достойно уйти и остаться человеком, – рассказала она.
Напомним, Альбина Хомич заняла пост главы Куйтуна по итогам выборов в 2017 году. Ранее прокуратура подала в суд на Альбину Хомич – она потратила 48 тысяч рублей бюджетных денег на аренду квартиры. Иск о взыскании средств был удовлетворен. 30 ноября 2018 года дума Куйтуна единогласно приняла ее отставку.
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