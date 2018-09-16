|Культура
|17.09.2018
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Юных исполнителей из Иркутской области зовут на конкурс «Во весь голос»
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Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Юных жителей Иркутской области приглашают на национальный музыкальный телевизионный конкурс «Во весь голос». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.
Каждый исполнитель в возрасте от 13 до 17 лет представляет на конкурсе тот регион России, в котором проживает. Отборочный тур пройдёт во всех субъектах Российской Федерации. В состав жюри войдут 10 известных музыкантов, продюсеров, деятелей отечественного шоу-бизнеса.
Отборочный тур конкурса стартовал 25 августа и продлится до 25 октября 2018 года. Для участия необходимо отправить на
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