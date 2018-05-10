|Культура
|10.05.2018
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Ушел из жизни известный бард Альфред Тальковский
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Санкт-Петербург, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Заслуженный артист России, поэт и автор-исполнитель Альфред Тальковский умер на 83‐м году жизни в Санкт‐Петербурге. Ему было 82 года. Причина смерти не сообщается.
В 1963 году Тальковский стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. Он работал в Ленинградской филармонии, был солистом Ленконцерта.
Альфред Михайлович выступал вместе Булатом Окуджавой, Эдуардом Хилем, Юрием Кукиным, Александром Городницким.
Дата и место прощания с бардом будут объявлены позднее. Об этом
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