Ушел из жизни известный бард Альфред Тальковский

Санкт-Петербург, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Заслуженный артист России, поэт и автор-исполнитель Альфред Тальковский умер на 83‐м году жизни в Санкт‐Петербурге. Ему было 82 года. Причина смерти не сообщается.

В 1963 году Тальковский стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. Он работал в Ленинградской филармонии, был солистом Ленконцерта.

Альфред Михайлович выступал вместе Булатом Окуджавой, Эдуардом Хилем, Юрием Кукиным, Александром Городницким.

Дата и место прощания с бардом будут объявлены позднее. Об этом сообщили "Аргументы Недели" со ссылкой на «Петербург‐Концерт», где Тальковский проработал более сорока лет.