Усольчанин оплатил штраф ГИБДД под угрозой потери автомобиля

Усолье-Сибирское, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Усолья-Сибирского оплатил штраф ГИБДД за пьяную езду только после того, как приставы арестовали его автомобиль, чтобы выставить на торги.

Напомним, за такое нарушение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора года. Однако, как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, погашать эту задолженность усольчанин не спешил. Тогда приставы выехали к нему домой, где обнаружили принадлежащую мужчине Тойоту Надиа 1999 года выпуска и составили на нее акт описи.