|Культура
|09.04.2020
|
|
В 19-м фестивале «Человек и Природа» пожелали участвовать около 250 кинематографистов из 54 стран
|
Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На 19-й фестиваль «Человек и Природа» поступило 249 заявок из 54 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на замминистра культуры и архивов Иркутской области Руслана Дячука.
В числе стран-участниц – Россия, Германия, Италия, Испания, Индия, Франция, а также ЮАР, Бразилия и другие.
Членам жюри предстоит определить победителей в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший полнокупольный фильм». Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будут вручены специальные призы молодежного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей.
СПРАВКА: