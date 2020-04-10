В 19-м фестивале «Человек и Природа» пожелали участвовать около 250 кинематографистов из 54 стран

Иркутская область, 9.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На 19-й фестиваль «Человек и Природа» поступило 249 заявок из 54 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на замминистра культуры и архивов Иркутской области Руслана Дячука.

В числе стран-участниц – Россия, Германия, Италия, Испания, Индия, Франция, а также ЮАР, Бразилия и другие.

Членам жюри предстоит определить победителей в номинациях: «Лучший документальный фильм», «Лучший анимационный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший полнокупольный фильм». Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будут вручены специальные призы молодежного жюри, СМИ-сообщества и зрительских симпатий. Гран-при фестиваля составит 200 тысяч рублей.

СПРАВКА:

Кинофестиваль «Человек и Природа» проводится с 1999 года при поддержке министерства культуры РФ, правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области.

Фестиваль является киноплощадкой, призывающей размышлять о сложных взаимоотношениях человека и природы. Цель – формирование экологического сознания средствами кино.

С 2015 года фестиваль носит имя Валентина Распутина.