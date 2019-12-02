В Ангарске открылась модельная детская библиотека

Ангарск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Официальное открытие детской модельной библиотеки №10, расположенной в 95 квартале Ангарска, состоялось в 30 ноября. Ремонтные работы, завершившиеся в конце ноября, были проведены в рамках нацпроекта партии «Единая Россия» «Культура».

Поздравить жителей города и работников библиотеки с обновленным помещением приехали: заместитель председателя Думы АГО (фракция «Единая Россия») Артем Детышев, исполнительный секретарь Ангарского местного отделения партии Ольга Бархоткина, замминистра культуры и архивов иркутской области, директор ИОГУНБ имени Молчанова-Сибирского, директор МБУК «Централизованная библиотечная система Ангарска».

По желанию жителей все библиотечное пространство было оформлено в стиле межгалактического пространства. Детская библиотека представляет собой Галактику в миниатюре, разделенную на пять функциональных площадок.

На первой площадке развернулась «Цифровая лаборатория», где установлены компьютеры на столах, интерактивный стол для подростков. Там расположен центр сервисных услуг, который включает многофункциональное устройство для копирования, сканирования, распечатки, ламинатор, брошюратор. Экспериментальная площадка с игровыми наборами для экспериментов.

Во втором зале, которую назвали «Планета чтения», размещены стеллажи-трансформеры, где собрана художественная литература для подростков. Там находятся индивидуальные зоны чтения, для удобства читающих были установлены кресла-мешки и пуфики.

На площадке «Планета творчества» расположены столы-трансформеры со стульями для проведения творческих занятий и мастер-классов, индивидуальные места для чтения. Подиум для поэтических и музыкальных вечеров, на котором разложены сиденья-подушки для чтения.

В «Планете малышей» выставлены книги для детей от шести месяцев и старше. Пространство наполнено развивающими играми. В игровой зоне расположены игры – для развития моторики, внимания, воображения и других важнейших основ становления малышей. Стеллаж в виде ракеты с книгами для самых маленьких детей и кресло для родителей. Выделено место для детей дошкольного возраста, где установили шесть маленьких стеллажей, детские столики со стульчиками, детскую песочницу. В программном оборудовании песочницы заложены интерактивные игры для развития внимания, фантазии, воображения, мелкой моторики детей.

На пятой площадке, которая носит название «Планета познания», находится зона для детских лекций, мастер-классов, встреч с писателями и выдающимися людьми. Зал оснащен экраном и проектором, интерактивным полом, стульями. Собраны книги по всем отраслям знаний для читателей среднего и старшего школьного возраста. В отдельное помещение вынесен домашний планетарий, кресла-мешки, выставка книг космической тематики.

Сумма финансирования ремонтных работ составила 5 млн рублей по национальному проекту «Культура». Ремонтные работы в библиотеке Ангарска велись пять месяцев и завершились в конце ноября текущего года. За это время был проведен косметический ремонт. Были проведены работы по оснащению освещения, установке жалюзи, приобретена современная мебель и специальное библиотечное оборудование. В рамках нацпроекта закуплено и установлено интерактивное оборудование для детей и компьютерная техника, приобретены книги.

– Жители города остались довольны, а также приятно были удивлены. Ведь все изменилось до неузнаваемости. В библиотеке очень уютно находиться, а главное тут есть большое разнообразие игр для детей. Теперь с самых ранних лет можно в игровой форме прививать ребенку культуру чтения. Появившаяся компьютерная зона теперь может помочь ученикам и родителям, у которых нет возможности найти информацию дома и заниматься, – рассказала Ольга Бархоткина.