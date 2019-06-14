В ангарском Одинске на Сур-Харбане запустят интерактивные площадки по мотивам бурятских игр

Ангарск, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Национальный праздник Сур-Харбан пройдёт в селе Одинск 22 июня. Новация этого года – интерактивные площадки по мотивам национальных народных бурятских игр «Буряад наадан Лэнд», сообщает пресс-служба ангарской администрации.

Интерактивные площадки начнут работать с 12.30. Как рассказала директор ДК «Одинск» Татьяна Конюхова, у всех желающих будет возможность принять участие в стилизованных играх, например, стрельбе из лука, игре в кости. В библиотеке научат составлять родословную.

Спортивные соревнования начнутся с 8.30 на стадионе одинской школы № 16. В программу входят состязания по футболу, волейболу, национальной борьбе, перетягиванию каната и палки, армреслингу.

Торжественное открытие праздника состоится в 11.00. Далее в 11.30 – концерт творческих коллективов ДК «Одинск».

Для детей с 14.00 на школьном стадионе будет организована игровая программа. Затем Сур-Харбан продолжится праздничным концертом, который начнется в 20.30, и дискотекой на открытом воздухе с 22.00 до 03.00.

Напомним, областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2019» пройдет в селе Баяндай 28 и 29 июня. Спортивная программа будет представлена 10 видами спорта. Кроме того, впервые вне зачета на площадке областного «Сур-Харбана» будет проведен турнир по бурятской национальной игре «Шагай наадан».

«Сур-Харбан» по традиции включает в себя театрализованное открытие праздника, фестиваль команд КВН, концерт ансамбля «Степные напевы». В этом году впервые будет организован флешмоб «Ехор собирает друзей». На территории Баяндаевского музея под открытым небом, где расположены бурятская юрта, русская изба и белорусская усадьба, состоится конкурс фольклорных коллективов «Зоохэй наадан» («Сметанная вечеринка»). Театрализованное открытие культурно-спортивного праздника будет проходить под общей темой: «Сур-Харбан – праздник поющей стрелы!». В театрализации примут участие лучшие фольклорные и хореографические коллективы районов УОБО, государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы». Всего в этом будет задействовано 350 человек.

На ипподроме села также пройдёт четвёртый региональный этнофестиваль конной культуры. Он впервые проводится в рамках «Сур-Харбана». Фестиваль начнется с конного парада по улицам села Баяндай. Выставка «Лошадь в жизни бурят» будет представлена в юрте. В конкурсе «Раритетная конская амуниция» участники представят старинные изделия конского убранства. Участники конкурса «Морин эрдэни» («Драгоценность лошади») должны представить конское убранство (снаряжение) и исполнить мориной соло (хвалебная песнь коню).