В Анге Качугского района на Троицу пустят венки по реке и проведут занятия по старинным плясам

Качугский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Областной народный праздник Троица пройдёт 16 июня в селе Анга Качугского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В празднике примут участие 12 муниципальных образований. Это города Саянск, Свирск, Черемхово, Ангарский городской округ, Иркутск, а также Жигаловский, Заларинский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский районы.

В этот день состоятся выступления 39 самодеятельных коллективов – вокальных ансамблей, хоров, хореографических и инструментальных коллективов. Всего 334 участника. Также будет организована выставка работ 60 мастеров декоративно-прикладного искусства. На выставке представят различные виды ремёсел, в том числе художественную обработку бересты и дерева, вышивку, лозоплетение, соломоплетение, гончарное искусство.

Для гостей будут работать три интерактивные площадки. В программе «Золотые ворота» запланировано проведение мастер-класса по изготовлению зеленого ангела, игровая программа с традиционными народными играми для детей. На площадке «Троичные обряды» пройдет выступление творческих коллективов и демонстрация театрализованных обрядов с вовлечением зрителей – украшение березки, завивание, кумление, троицкие хороводы, плетение венков. Все обряды выстроены в хронологическом порядке. В интерактивной зоне «Молодецкие забавы» пройдут народные игрища и забава состязания. Клуб реконструкции сибирского танца проведёт занятие по старинным плясам.

В 14.30 все участники праздника совершат Троичный ход – спустятся к воде для совершения обрядов – топление березы, прощание с березой, бросание венков в реку.