В Братске открывается уникальная выставка «Часы и время»

Братск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Выставка уникальных часов «Часы и время» откроется сегодня, 26 апреля, в Музее истории политической ссылки в Братске. Гостям представят более 130 механизмов из частных коллекций и фондов музея.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска. Как рассказала заведующая Музеем истории политссылки Маргарита Тулякова, на стендах представят часы различных видов: наручные, настенные, карманные, корабельные, песочные, настольные, кварцевые, электронные, механические и сувенирные. В основном на выставке собраны хронометры российского и советского производства («Луч», «Заря», «Маяк», «Чайка», «Молния» и др.), но посетителям также встретятся механизмы из Германии, Китая, Франции и Японии. Самые старые хронографы, представленные на выставке, были собраны в 19-м веке.

– Нашим гостям мы расскажем историю создания часов, о видах и авторах механизмов. Посетители узнают множество интересных фактов, мы также покажем им документальный фильм, – сказала Маргарита Тулякова. – У братчан появится уникальная возможность рассмотреть часы в разобранном виде и ознакомиться с механизмами.

Стоимость входного детского билета – 30 рублей, взрослый билет – 50 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров – 30 рублей, экскурсия – 30 рублей.

Музей истории политссылки расположен по адресу ул. Парковая, 3. Телефон для справок: 41-49-60 (заявки на экскурсии и лекции подаются заранее). Режим работы: понедельник-пятница, с 10:00 до 17:00.