В Братске планируют поставить памятник Иосифу Кобзону

Братск, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В интернет-приемную мэра Братска Сергея Серебренникова обратился житель города Николай Киризлиев. В письме он предложил установить памятник почетному гражданину Братска, народному артисту СССР Иосифу Кобзону.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, Сергей Серебренников связался с активистом и пригласил для обсуждения проекта. Семья Киризлиевых предложила расположить монумент на будущей смотровой площадке у братской ГЭС.

– Сегодня наши братчане предложили хорошую идею. Действительно, Братск был очень тесно связан с судьбой Иосифа Давыдовича. На песнях о великих стройках и красотах сибирской природы выросло не одно поколение. Поэтому мы обязательно рассмотрим возможность обустройства монумента Иосифу Кобзону, и если его расположить на смотровой площадке, то там можно добавить и звуковое сопровождение. Песни Кобзона будут звучать над Ангарой, как память о нем, – сказал мэр Братска.