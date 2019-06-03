В Братске с аншлагом прошёл РУСАЛ ФестивAL #Театр

Братск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске состоялся театральный фестиваль РУСАЛа. 30 и 31 мая зрители увидели столичные постановки «Транссиб» и «П. и Н.». Кроме того, две выпускницы из Братска и Железногорска-Илимского успешно прошли прослушивания и получили шанс поступить в Школу-студию МХАТ. В этом году популярность РУСАЛ ФестивAL #Театра заметно выросла. Сотрудники Братского алюминиевого завода разобрали билеты в течение двух дней. Более 50 пригласительных были разыграны среди братчан в викторинах на телевидении и радио. На премьере в зале Братского драматического театра не было свободных мест, публика заняла даже приставные стулья. На открытии фестиваля управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин поприветствовал всех поклонников театра и выразил благодарность организаторам проекта: «Когда к нам еще приедет МХАТ? Благодаря РУСАЛу эта возможность сегодня есть. Благодаря этому проекту мы сегодня видим ребят – будущих звезд российского театрального искусства».





























Спектакли играли студенты 4-го курса Школы-студии МХАТ. 30 мая они поразили публику постановкой «Транссиб». Жанр вербатим братчанам мало знаком – это документальный театр, где весь спектакль состоит из реальных монологов или диалогов обычных людей. «Транссиб» состоит из рассказов случайных пассажиров о себе и жизни в России. Чтобы собрать материал, актеры проехали через всю страну на поезде от Москвы до Владивостока и обратно, записали десятки интервью, которые легли в основу сценария. Посмотрев «Транссиб», публика также совершила путешествие по железной дороге, узнавая по пути яркие типажи и провинциальные особенности. 31 мая на сцене Братского драматического театра зрители увидели другую постановку - "П. и Н." по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского. Этот спектакль оказалась не менее впечатляющим. В исполнении молодых актеров классика заиграла новыми красками. МХАТовцы вели активный диалог с публикой. При этом на сцене присутствовало всего 4 актера, топор и живая курица. Судя по отзывам зрителей, студентам-актерам удалось показать хрестоматийное произведение по-новому. Так, у Родиона Раскольникова оказалось два лица. Актеры менялись местами, играя одну и ту же роль по очереди. – Масса впечатлений! Я впервые на таком спектакле молодых студентов МХАТа. Очень понравилось. Желательно, чтобы почаще они бывали в нашем городе. С новыми постановками. Это было бы очень хорошо! – поделился впечатлениями Евгений Скорняков, начальник отдела планирования и анализа электролизного производства БрАЗа. Не только металлурги остались довольны РУСАЛ ФестивALем: «Я очень рад, что благодаря компании РУСАЛ попал на спектакль МХАТа. Спектакль был отличный! Смотря на то, как играют актёры МХАТа, я для себя очень много почерпнул. Это удивительные ребята, харизматичные, талантливые, красивые!» – заявил Антон Коцуренко, зритель, гость фестиваля. Кроме спектаклей, братчане получили возможность пройти прослушивание в Школу-студию МХАТ. Его проводил столичный режиссер-педагог Сергей Щедрин. Среди местной талантливой молодежи он отметил двух девушек из Братска и Железногорска-Илимского, которые вскоре отправятся на второй отборочный этап в Москву. Победительниц переполняли эмоции: «Ощущения просто бомбические! Это очень круто! Особенно когда к тебе подходят и говорят, что ты молодец, ты выбрала для чтения то, что в Москве вообще никто не знает! У меня сейчас много слов и эмоций, потому что поступить в Школу-студию МХАТ – это моя мечта» – поделилась Лия Тугарина, участница прослушиваний. Режиссер Сергей Щедрин принял участие в пресс-конференции, посвященной открытию театрального фестиваля, и рассказал журналистам какое, на его взгляд, будущее у театрального искусства: «Театр сейчас стал более многогранен. Театр пытается выходить из зданий. Театр теперь может быть и на заводах, на улицах. Он расширяет свои границы. Театр - это про живого человека. Есть актёр, есть человек, и между ними идёт энергообмен. Это будет всегда актуально, пока нас не победят работы». Также в фестивале принял участие начальник департамента культуры администрации Братска Евгений Гудков. Он поблагодарил компанию РУСАЛ за партнерские отношения с местным театром: «Сотрудничество это идет уже не первый год. И это очень здорово, что в нашем театре, который недавно провел четвёртый фестиваль театральной молодежи, приезжают студенты, будущие театральные актёры. Получается такой своеобразный мастер-класс. Мне кажется, для Братска это очень значимо!» РУСАЛ и Школа-студия МХАТ порадовали братчан уже в третий раз. Проект «РУСАЛ ФестивAL» стартовал в 2015 году. Одно из его направлений – театр – реализуется в городах присутствия РУСАЛа с 2017 года. За это время тысячи жителей российских городов смогли увидеть современные спектакли и познакомиться с будущими звездами театральной сцены. По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: браз

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