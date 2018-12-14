В Братске состоялась премьера спектакля по партпроекту «Единой России»

Братск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В День города Братский театр кукол «Тирлямы» в рамках проекта «Культура малой Родины» подарил юным братчанам спектакль под названием «Все мыши любят сыр».

Как сообщает пресс-служба реготделения «Единой России», премьера спектакля «Все мыши любят сыр» по одноименной пьесе венгерского писателя Дюлы Урбана состоялась в театре кукол «Тирлямы». Для постановки был приглашен главный режиссер Иркутского областного театра кукол «Аистенок» Юрий Уткин, художник-постановщик спектакля – Ольга Ивченко (Хабаровск).

По словам директора Братского театра кукол «Тирлямы» Михаила Наприенко, в афишах кукольных театров мало спектаклей, рассчитанных на 11-15 летних подростков. Это спектакль отличает серьезная драматургия, в нем несколько планов декораций, но самое главное – это разговор с детьми об очень серьезных вещах.

– Для этой возрастной категории спектакль «Все мыши любят сыр» – замечательное и очень нужное произведение. Это классика, практически как «Ромео и Джульетта», только в этой пьесе все закончилось хорошо. Спектакль получился ярким, интересным. Он о любви, о том, как подростки хотят реализоваться в этом мире, о взаимоотношениях с родителями, – рассказал Михаил Наприенко.

Напомним, в новом театральном сезоне по проекту «Единой России» «Тирлямы» уже представили юным братчанам спектакль «Умусликэн» – историю из жизни эвенкийского народа, ранее населявшего братские земли. Постановку посмотрели около тысячи зрителей, в том числе учащиеся специальных (коррекционных) школ Братска № 25 и №27. На создание новых спектаклей и обновление материально-технической базы Братский театр кукол «Тирлямы» в этом году получил субсидию в размере 7 млн 275 тысяч рублей, из которых 4 млн 598 тысяч рублей – из федерального, 1 млн 222 тысячи – из областного и 1 млн 455 тысяч – из местного бюджетов.