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Культура
12.12.2019

В Братском драмтеатре модернизируют механику сцены по проекту «Единой России»

Братск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Механическая система театральной сцены была смонтирована во время реконструкции здания бывшего кинотеатра в 2003 году и с тех пор морально и технически устарела. Благодаря федеральному проекту «Единой России» «Культура малой Родины» в 2019 году стало возможным провести работы по модернизации механики сцены. На это была направлена основная часть финансирования – 5,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы Андрея Чернышева, компания, ведущая модернизацию, – профессиональный системный интегратор с географией выполненных работ от Москвы до Камчатки. Проект делается «под ключ» этапами в течение нескольких месяцев. Сложность в том, что параллельно в театре идут репетиции и спектакли, поэтому специалистам приходится работать по ночам. Полностью заменили софиты, канаты. На смену ручным лебедкам пришли электрические. Проведена работа по интеграции цифровой системы управления с элементами механического оборудования – как уже имеющимися у театра, так и теми, которые только планируются к приобретению. Теперь помощник режиссера через свой пульт сможет управлять всеми процессами в механике.

Оборудование уникально – его заказывали специально для Братского драматического театра. Компания, ведущая монтаж, гарантирует стабильность, эффективность и надежность работы как минимум на десять лет вперед.

– Главный и несомненный плюс этой модернизации – не только в том, что возросло качество эксплуатации. Мы заложили перспективу дальнейшего развития, наращивания технических возможностей театра в будущем, – заверил представитель компании по компьютерной механизации сцены Александр Миронов.

– Работу проекта «Культура малой Родины» невозможно переоценить. Третий год Братский драматический театр участвует в проекте, и за это время мы смогли приобрести новое световое и звуковое оборудование, а теперь обновляем механику сцены. Это позволяет нам осуществить разнообразные постановочные решения режиссеров, которые приезжают к нам из разных городов. В этом году на средства проекта мы создали два больших и сложных спектакля – «Скупой» и «Вдовий пароход». Но технических задач, требующих решения, еще много. Например, световое переоснащение только начато. Мы мечтаем о продолжении проекта, потому что он – мощная поддержка в развитии, – говорит директор Братского драматического театра Любовь Кудряшова.

Монтаж завершается. В декабре театр выпускает два новых спектакля. Сценография уже продумана и выполнена на основе тех ресурсов, которыми обладает новое оборудование. Зрители в ближайшее время смогут оценить возросший потенциал театра – и технический, и, как следствие, творческий.

– Проект «Культура малой Родины» дает нам возможность развивать областные учреждения культуры, – отметил координатор партийного проекта в Иркутской области, депутат Государственной думы РФ Андрей Чернышев. – Федеральное и региональное финансирование направляется на модернизацию театров и обновление репертуара, строительство и ремонт сельских домов культуры, открытие модельных библиотек, приобретение автоклубов, повышение квалификации специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры. В 2019 году на реализацию проекта «Единой России» в Иркутской области выделено около 135 млн рублей.

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