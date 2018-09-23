В Черемхово открывается «Театральная провинция»

Черемхово, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово 24 сентября открывается Межрегиональный фестиваль провинциальных театров «Театральная провинция». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

Участие в третьей «Театральной провинции» примут коллективы из Москвы, Томска, Магадана, Благовещенска Амурской области, Прокопьевска Кемеровской области и Рубцовска Алтайского края.

Черемховский драматический театр 24 сентября представит премьеру спектакля по пьесе Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас…» в постановке приглашенного режиссёра Владимира Хрущева, который является художественным руководителем Калужского областного драматического театра.

Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола 25 сентября сыграет психологический триллер в двух действиях «Женщина в песках» по роману японского писателя Кобо Абэ.

Рубцовский драматический театр 26 сентября продолжит фестивальную программу драмой Марии Ладо «Очень простая история».

Знаменитая комедия Владимира Гуркина «Любовь и голуби» ждет зрителей 27 и 29 сентября в постановке «Творческого объединения актёров театра и кино» из Москвч и Амурского областного театра драмы.

Дважды, 26 и 28 сентября, на сцену выйдут артисты Магаданского областного театра кукол со спектаклем в стихах «Маяковский». Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы покажет монопьесу «Pine Bar» русскоязычной писательницы из Белоруссии Дианы Балыко в жанре «сновидение с привидением».

В рамках мероприятия также пройдет необычная режиссерско-актерская лаборатория «Любовь и голуби 30 лет спустя». Московский драматург, актер и режиссёр Дмитрий Минчёнок написал продолжение известной комедии Владимира Гуркина под названием «Когда голуби улетели», которое представляет собой рассказ главной героини Нади Кузякиной о том, как сложилась судьба всенародно любимых персонажей.

Произведение создавалось специально для актрисы театра «Современник» Нины Дорошиной, исполнившей роль Нади Кузякиной в знаменитом советском фильме. К сожалению, данный проект не смог осуществиться – актриса ушла из жизни в апреле 2018 года. Дмитрий Минчёнок и актрисы Черемховского драматического театра создадут по этой пьесе спектакля и представят его зрителям. Итоговый показ состоится 27 сентября.

Также для детских театральных коллективов и участников фестиваля будет представлена образовательная программа – пройдут мастер-классы по сценической речи и движению и актерскому мастерству. Занятия для артистов будут вести – доцент кафедры сценической речи Театрального института им. Б. Щукина Елена Ласкавая, режиссер, балетмейстер, художественный руководитель театра танца «PROдвижение», педагог по сценическому движению Иркутского театрального училища Владимир Лопаев, писатель, артист, драматург Дмитрий Минчёнок.