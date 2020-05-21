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Новости культуры в Иркутской области
22.05.2020

В День славянской письменности и культуры в Иркутской области состоится более 140 мероприятий

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В День славянской письменности и культуры в Иркутской области состоится более 140 мероприятий. Впервые такой масштабный праздник пройдёт в онлайн-формате на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений культуры региона, сообщил заместитель министра культуры и архивов Иркутской области Руслан Дячук.

В воскресенье, 24 мая, в честь просветителей Кирилла и Мефодия состоятся онлайн-концерты, викторины, конкурсы, видеоэкскурсии, мастер-классы, посвященные истории возникновения славянской письменности, формам существования славянской культуры, традициям и обычаям славянских народов.

Иркутская областная филармония покажет запись концерта «Русские забавы» оркестра русских народных инструментов под управлением Валерия Шелепова и выступление солистки Вероники Леоновой.

Академический драматический театр имени Охлопкова в рамках рубрики «Ретроспектива. Лекторий» устроит трансляцию проекта «Литературные вечера».

Интерактивной игрой «Богатство русского языка» День славянской письменности и культуры предлагает отметить Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева. На её информационных ресурсах посетители узнают о многозначных словах, фразеологизмах, пословицах, палиндромах, об искусстве красноречия. Также состоится онлайн-викторина «Угадайте значения этих слов: сибирские диалекты русского языка».

Региональный центр русского языка, фольклора и этнографии проведет лингвистическую игру, представит интерактивный кроссворд и расскажет о подвиге равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

К празднованию присоединится и Иркутский дом литераторов. Главный редактор альманаха для юношества «Первоцвет» Светлана Зубакова расскажет о молодом иркутском прозаике Юрии Харлашкине, который работает над романом «Кирилл и Мефодий», а сам прозаик прочтёт отрывки из своего романа.

Завершится праздничный день онлайн-концертом «День славянской письменности и культуры», организованный Иркутским областным домом народного творчества. В нём примут участие камерный хор и Губернаторский симфонический оркестр Иркутской областной филармонии, архиерейский мужской хор «Знамение», народный артист России Николай Мальцев, заслуженный работник культуры РФ Валентина Просекина,  артистка  театра юного зрителя имени Вампилова Наталья Маламут, атаман Иркутского войскового казачьего общества Николай Шахов, солистка Иркутского музыкального театра имени Загурского Анна Рыбникова, шоумэн Игорь Бялоус, а так же хоровые, вокальные и творческие коллективы Иркутской области.

Трансляция виртуального концерта пройдет 24 мая в 20:00 на официальном сайте Дома народного творчества, на youtube-каналах этого учреждения и Иркутской областной филармонии. Анонс предстоящего события уже сейчас можно посмотреть по ссылке.

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