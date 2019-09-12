В деревне белороссуких переселенцев в Аларском районе отметят Дажынки

Аларский район, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В деревне белорусских переселенцев Александровск Аларского района 15 сентября отметят народный праздник Дажинки. Об этом сообщает Иркутский белорусский клуб «Крывичы».

Праздник пройдёт в два этапа. Сначала все девушки и женщины будут вместе жать серпами пшеницу, петь старинные белорусские песни, водить традиционные хороводы и танцевать народно-бытовые танцы. Будет проведён обряд благодарения Земле-Кормилице, так как это делали предки белорусов испокон веков. На празднике сделают главный Сноп-Гаспадар и вручат его Хозяину поля.

Затем в клубе Александровска своё творчество покажут несколько народных коллективов из этого села и окрестных деревень во время совместного концерта. Гостей угостят обедом, в меню которого обещают традиционная для Дажинок каша «Сыта».

К празднику могут присоединиться все желающие.

КООРДИНАТЫ:

Записаться можно по телефону: 8-902-17-06830.

Выезд из Иркутска в 10.00, возвращение – в 20.00.

Участие платное.