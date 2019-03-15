В фестивале «Байкальске струны» поучаствуют музыканты из Москвы, Красноярска и Иркутска

Иркутск, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийский фестиваль «Байкальские струны» будет проходить в Иркутской областной филармонии с 21 по 24 марта. Участие в нем примут музыканты из Москвы, Красноярска и Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

На открытии фестиваля 21 марта выступит один из самых ярких баянистов мирового уровня Иосиф Пуриц (Москва), а также солистка Мария Тощева (сопрано) и ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет» под руководством заслуженного работника культуры РФ Вячеслава Соколова. Это уникальный коллектив Иркутской областной филармонии, исполняющий виртуозные обработки народных песен, классической, джазовой и эстрадной музыки. Гастроли ансамбля проходили в Германии, Франции, Монголии, Южной Корее, Японии, Италии, Испании, Нидерландах.

Затем 22 марта состоится концерт ансамбля «Вольница» из города Красноярска. Его художественный руководитель – заслуженный работник культуры Красноярского края, баянист Андрей Булатников. В состав коллектива входят высококлассные профессиональные музыканты и вокалисты.

Закроется фестиваль 24 марта концертом Андрея Горбачёва и солистки Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова, преподавателя Российской академии музыки имени Гнесиных Екатерины Мочаловой (домра, мандолина) в сопровождении оркестра русских народных инструментов Иркутской областной филармонии.

В концертах фестиваля прозвучит музыка различных жанров – народная, классическая и современная. Они рассчитаны на слушателей от шести лет.