В фестивале «Область искусства»-2020 поучаствуют 178 мастеров из 22 населенных пунктов Иркутской области

Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 20 марта по 20 апреля 2020 года состоится региональный фестиваль изобразительного искусства «Область искусства». В выставке-конкурсе поучаствуют 178 художников, искусствоведов, мастеров декоративно-прикладного искусства из 22 населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, фестиваль будет проводиться как в областном центре, так и в других районах. Передвижные выставки позволят жителям отдаленных территорий, где не часто происходят мероприятия в области искусства, повысить свой культурный уровень, занять досуг, мастер-классы дадут возможность для развития навыков творчества детей, молодежи и старшего поколения. В Иркутске мероприятия пройдут на трех выставочных площадках: иркутский областной краеведческий музей, музей истории Иркутска, арт-галерея «DIAS».

Этапы фестиваля:

Проведение выставки-конкурса на лучшее произведение года в Иркутске, участниками которой станут профессиональные художники всей области. Победители будут отмечены премиями Союза художников России и отделения Российской академии художеств в Красноярске.

Отбор и формирование передвижных выставок по 15-20 населенным пунктам Иркутской области.

Третьим этапом станут передвижные выставки, лекции и мастер-классы в муниципальных образованиях Иркутской области.

Четвертый этап – проведение выставки лучших произведений в филиале Российской академии художеств в Красноярске.

Завершающим этапом станет издание альбома-каталога выставки, награждение победителей конкурса и передача в дар музеям области произведений художников.

Ожидается, что за время проведения фестиваля его различные площадки посетят около 100 тысяч человек.

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Телефон для справок: 8 (3952) 55-45-95.