|Культура
|02.02.2020
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В фестивале «Область искусства»-2020 поучаствуют 178 мастеров из 22 населенных пунктов Иркутской области
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Иркутская область, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 20 марта по 20 апреля 2020 года состоится региональный фестиваль изобразительного искусства «Область искусства». В выставке-конкурсе поучаствуют 178 художников, искусствоведов, мастеров декоративно-прикладного искусства из 22 населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба губернатора.
Напомним, фестиваль будет проводиться как в областном центре, так и в других районах. Передвижные выставки позволят жителям отдаленных территорий, где не часто происходят мероприятия в области искусства, повысить свой культурный уровень, занять досуг, мастер-классы дадут возможность для развития навыков творчества детей, молодежи и старшего поколения. В Иркутске мероприятия пройдут на трех выставочных площадках: иркутский областной краеведческий музей, музей истории Иркутска, арт-галерея «DIAS».
Этапы фестиваля:
Ожидается, что за время проведения фестиваля его различные площадки посетят около 100 тысяч человек.
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