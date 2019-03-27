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Культура
28.03.2019

В год театра РУСАЛ проведёт тематические фестивали в Иркутске, Братске и Шелехове

Иркутская область, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ в Год театра проведёт третий «РУСАЛ ФестивАL #Театр» в 12 городах своего присутствия в России и Армении. В Приангарье мероприятия фестиваля примут Иркутск, Братск и Шелехов.

Целью проекта является повышение качества жизни в регионах присутствия, поддержка интереса жителей городов к культуре и театральному искусству. «РУСАЛ ФестивАL #Театр» пройдет с 25 марта по 5 июня в Красноярском крае, Иркутской, Свердловской, Мурманской и Кемеровской областях, в Республиках Хакасия и Коми. Впервые театральный фестиваль РУСАЛа пройдет в Волгограде и Ереване. Всего за время фестиваля будет показано 23 спектакля.

Спектакль «Транссиб» в исполнении студентов-мхатовцев

Партнёры проекта – Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска». Зрителям представят постановки Театра МТЮЗ и Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова. В Сибири зрители увидят спектакли студентов Школы-студии МХАТ и ее выпускников – театра «Июльансамбль». Гастроли молодых актеров уже более десяти лет организовывает Фонд «Вольное дело».

В Иркутской области фестиваль состоится 28-31 мая. 28 мая в Шелехове студенты-мхатовцы представят спектакль «Транссиб» по мотивам путешествия по самой длинной железной дороге в мире. 30 мая «Транссиб» покажут в Братске, а 31 мая братчане увидят постановку «П. и Н.», основанную на романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Кроме того, 28 мая в Иркутске состоится прослушивание молодых людей на поступление в Школу-студию МХАТ. 30 мая прослушивание можно будет пройти в Братске.

Спектакль «Транссиб» в исполнении студентов-мхатовцев

«Компания проводит театральный фестиваль уже в третий раз. В Год театра в России мы расширили и географию проектов, и сделали программу фестиваля еще более насыщенной и разнообразной. Например, впервые прослушивания желающих поступить в Школу-студию МХАТ пройдут в Сыктывкаре, Волгограде и Новокузнецке. В прошлом году этой уникальной возможностью воспользовались около 300 абитуриентов из сибирских городов. По итогам некоторые из них стали студентами московских театральных вузов», – рассказала директор департамента общественных связей компании РУСАЛ Ольга Санарова.

Театральный фестиваль РУСАЛа – социальный проект компании, который проходит третий год подряд. Билеты на спектакли бесплатные, распространяются по культурным, социальным и образовательным учреждениям и ведомствам городов, среди представителей театральной городской среды, сотрудников предприятий.

Подробная информация о проекте на сайте www.rusalfestival.ru и на страницах в соцсетях Facebook и «Вконтакте».

По сообщению пресс-службы ИркАЗа ОК РУСАЛ

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