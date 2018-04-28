В июне 2018 года на Байкале проведут очередной фестиваль современного искусства «Перворыба»

Иркутская область, Бурятия, 2.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Восьмой международный фестиваль современного искусства «Перворыба» в 2018 году посвятят «Году гражданской активности и волонтерства» в России. Он состоится с 8 по 18 июня на восточном берегу Байкала на турбазе «Ол-Терра» в районе поселка Утулик в Бурятии. Организаторы под «современным искусством» понимают совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине 20 века. На фестивале приветствуются различные художественные искания, не выходящие за рамки общепринятой этики и морали, что не исключает персонального поиска художественных альтернатив. Это может выражаться в поиске новых образов, новых средств и материалов выражения, вплоть до дематериализации объекта (перформансы и хэппенинги), т.е. сдвига от объекта к процессу. Слоган фестиваля – «За пределами повседневности».



Под этим девизом будут проходить все акции фестиваля на Байкале и в Иркутске. Участники фестиваля создают как общие, так и персональные произведения современного искусства средствами и в техниках, в которых они традиционно работают. Возможны эксперименты и спонтанные поиски новых средств выражения, как заданной темы фестиваля, так и своей, индивидуальной темы. На Байкале представляются индивидуальные и коллективные проекты в различных стилях и направлениях современного искусства – воркшоп, перформанс, инсталляция, лэнд-арт, лайт-арт, лент-арт, бук-арт и так далее. Будут организованы мастер-классы по росписи камней, по основам рисования, изготовлению изделий из бересты, по валянию из шерсти и т.д. Мастер-классы будут проводиться каждый день в соответствии с расписанием, которое будет предоставлено участникам на месте проведения фестиваля. Запланирован ряд художественных акций и других мероприятий.



«Художник в современном арт-пространстве». Круглые столы с лекциями-дискуссиями и беседами о современном искусстве, его тенденциях, формах, течениях. Видео и слайд презентации последних тенденций в современном искусстве Европы и Азии, индивидуальные видео-представления собственного творчества участников фестиваля. Каждый художник – участник фестиваля делает видео-презентацию своего творчества. В беседах-презентациях принимают участие российские и зарубежные специалисты по современному искусству, а также художники и участники фестиваля. Беседы могут проходить как в конференц-зале, так и в свободной форме, во время «Байкальских костров».



«Шествие каменных рыб к Байкалу» и «Отпусти Перворыбу в Байкал». Лэнд-арт с элементами хэппенинга. Инсталляция с элементами хэппенинга и лэнд-арта. Участники акции предварительно собирают природный материал (камни, ветки, кору деревьев, перья птиц и т.д.), затем на мастер-классе, под руководством ведущего, изготавливают «каменных рыб». На следующий день участники Фестиваля приносят своих раскрашенных каменных рыб на берег Байкала, помещают их в природное пространство выбранной для акции площадки, выстраивают различные композиции, имитирующие погружение (возвращение) рыб в родную стихию в соответствии с общей концепцией художественного действия. Затем эти рыбы выставляются организаторами Фестиваля на Байкальский Благотворительный аукцион.

«Гравицапа-2». Воркшоп. Участники акции осуществляют проект «Гравицапа», начатый шесть лет назад на прошлогодних фестивалях. Это инсталляция, собранная всеми участниками фестиваля из металлического лома, собранного на берегах Байкала. Совместная работа по художественному воплощению образа «Гравицапы» осуществляется по принципу воркшопа (workshop – дословно: цех, мастерская).



«Эжин - Дух Огня». Хепенинг, инсталляция, лэнд-арт. Участники акции должны «собрать» скульптуру, символически изображающую Дух Огня, из сухих веток, коряг, высохших пней, собранных в местном лесу и на берегу Байкала. Все желающие принимают участие в хепенинге, после «ритуального» хоровода вокруг скульптуры, она будет сожжена в костре. Эта акция-хепенинг выполняет и экологическую задачу – очищение берега Байкала и прилежащей территории от мусора. Возможно присутствие местного шамана. В конце акции предусмотрена дегустация блюд бурятской национальной кухни: буузы, бухлер, «баранина по-сибирски».



«Байкальские онгоны». Хепенинг. Символическое изображение байкальских духов в виде живописных изображений на листах фанеры (200х70 см), которые будут размещены внутри гостиного дома турбазы «Ол-Терра». Онгонами в бурятской иконографии называют изображения духов. Символические «Онгоны» в данном арт-проекте служат декоративным целям.



«Открой в себе художника. Четыре байкальских ветра: Баргузин, Верховик, Култук, Сарма». Воркшоп, хепенинг. Эта акция будет проходить на протяжении всего фестиваля на Байкале. В общедоступных местах будут выставлены холсты и краски для того чтобы каждый желающий мог выразить свое видение байкальских ветров, свои чувства и эмоции на холсте. Все желающие смогут ознакомиться с информацией по всем видам байкальских ветров, просмотреть видео, переговорить об особенностях этих ветров со старожилами Утулика. Рядом с холстом будет находиться профессиональный художник, который будет руководить художественным процессом, а в дальнейшем «подправит» результат совместного творчества, чтобы привести его к эстетически и художественно приемлемому виду.



Конкурс набросков портрета и фигуры человека. Компетентное жюри из трех человек, не участвующих в конкурсе, определит трех победителей и вручит призы. Работы-победители передаются в собственность фестиваля. Лучшие работы будут выставлены на «Благотворительном Байкальском аукционе» и на итоговой выставке «Образы Сибири».



Экологические проекты:



«Книга времени-4». Бук-арт. Художественная акция представляет из себя арт-объект в виде сброшюрованных чистых листов бумаги вторичной переработки формата А4. Каждый участник фестиваля получает возможность заполнить 1-2 листа рисунками, графикой, коллажем – любыми предоставленными материалами и своими текстами в той форме, которая наиболее полно выразит его идею «За пределами повседневности». Главное условие – разместить на странице (листе) визуальное (рисунок, изображение) и вербальное (текст, предложения, фрагменты слов и предложений, отдельные буквы и т.д.), чтобы получить креолизованый текст. Все работы собираются в единый переплет, получается книга формат 175х250мм, книга своеобразных автографов участников фестиваля.



«С Фестиваля с любовью» («Из Сибири с любовью»). Все участники фестиваля получают заготовки из плотной бумаги вторичной переработки (картона) открыточного формата 10х15 см с почтовой разметкой на оборотной стороне. Каждый участник должен обязательно использовать изображение рыбы и пригласительного текста («Приезжайте на фестиваль!», «Ждем на Байкале!» и т.д.) в художественном пространстве открытки. Изготовленную своими руками открытку, не вошедшую в шорт-лист победителей, участник акции сможет отправить по почте с острова Ольхон (во время туристической прогулки по острову). Лучшие открытки, по мнению организаторов фестиваля, будут напечатаны тиражом от 50 до 100 штук для коммерческого использования.



«Фото-сафари «Байкальское разноцветье» и «Скалы и камни Байкала» (Экологические акции). Акции предполагают привлечение участников фестиваля к изучению ландшафта береговой линии Байкала и уникальной флоры Байкала, сравнимой с флорой альпийских лугов, но, в то же время, отличающейся от нее своеобразием и уникальностью. Акция будет продолжаться все время пребывания на фестивале. Лучшие фотографии примут участие в выставке в отделе природы иркутского краеведческого музея в августе 2018 года.



Желающие принять участие в акциях (можно в одной) должны сообщить об этом организаторам фестиваля. Кроме того, состоится благотворительный аукцион – он проводится в пользу детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья, участников фестиваля. Часть вырученных средств будет использована для приобретения материалов для художественного творчества этих детей. На аукцион представляются работы участников международного фестиваля современного искусства, созданные ими во время проведения шести фестивалей, а также художников-участников международной благотворительной выставки «Образы Сибири» (Франция, Германия, Польша). Авторы могут приобрести свои произведения в ходе аукционных торгов.



Запланированы также мастер-классы – по валянию из шерсти «Перворыбы», по работе с берестой, по рисованию и живописи.



С 19 июня по 31 декабря 2018 года фестиваль продолжится в Иркутске, Ангарске, Шелехове.



КООРДИНАТЫ: Подробную программу мероприятий можно посмотреть на сайтах фестиваля – http://pervoryba.jimdo.com и http://fish-1.ru/pervoryba .

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