В Иркутск 30 октября приедет музыкальная группа из Бурятии «Намгар»

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 октября выступит музыкальная этно-группа «Намгар». Коллектив исполнит традиционную музыку бурят и монголов и собственные интерпретации фольклора монгольских народов.

Как сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, денежные средства, полученные с продажи билетов на концерт, будут перечислены детскому онкологическому центру Иркутска.

«Намгар» в переводе с тибетского языка означает «белое облако». Творчество группы основано на наследии кочевых народов Монголии, Бурятии и Южной Сибири. Среди музыкальных композиций коллектива присутствуют песни-сказания, праздничные плясовые и степные протяжные песни, при этом музыканты используют такие музыкальные инструменты как: хомус, ятаг, бурятская чанза, монгольская морин хуур и даже скрипку. Стоит также отметить, что в композициях группы можно услышать различные виды горлового пения, широко распространенных на Востоке.

КООРДИНАТЫ:

Концерт состоится в клубе-ресторане «Эстрада» по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 46. Начало в 19:00. Для групповых заявок – особые условия. Информация по телефону: 8-950-073-16-26. Билеты можно приобрести по ссылке , а также в рок-школе «Акцент» (Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 10) и книжном магазине «Буквица» (Иркутск, ул. Ленина, 9). Телефоны: 8 (3952) 72-73-85, 241-689, 8-902-766-97-66, 8-902-516-77-35.