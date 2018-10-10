|Культура
|11.10.2018
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В Иркутск 30 октября приедет музыкальная группа из Бурятии «Намгар»
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Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 30 октября выступит музыкальная этно-группа «Намгар». Коллектив исполнит традиционную музыку бурят и монголов и собственные интерпретации фольклора монгольских народов.
Как сообщает пресс-служба Центра культуры коренных народов Прибайкалья, денежные средства, полученные с продажи билетов на концерт, будут перечислены детскому онкологическому центру Иркутска.
«Намгар» в переводе с тибетского языка означает «белое облако». Творчество группы основано на наследии кочевых народов Монголии, Бурятии и Южной Сибири. Среди музыкальных композиций коллектива присутствуют песни-сказания, праздничные плясовые и степные протяжные песни, при этом музыканты используют такие музыкальные инструменты как: хомус, ятаг, бурятская чанза, монгольская морин хуур и даже скрипку. Стоит также отметить, что в композициях группы можно услышать различные виды горлового пения, широко распространенных на Востоке.
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