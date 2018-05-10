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Культура
10.05.2018

В Иркутск на цирковой фестиваль съедутся 18 любительских коллективов

Иркутск, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Открытый областной фестиваль-конкурс цирковых любительских коллективов «Цирк собирает друзей» состоится в Иркутском государственном цирке 12 и 13 мая. Свои выступления представят 18 цирковых коллективов из Братска, Ангарска, Иркутска, Усть-Кута, Усолья-Сибирского, Иркутского и Куйтунского районов, а также Красноярска и бурятского Северобайкальска.

Как сообщает пресс-служба регправительства, возраст участников фестиваля – от пяти до 25 лет. Они представят 40 номеров в различных жанрах циркового искусства – спортивная акробатика, воздушная гимнастика, эквилибр, жонгляж, пластика, дрессура. Всего в финальном этапе выступят 250 человек.

Оценивать выступления участников фестиваля-конкурса будут специалисты в области циркового искусства – семейный дуэт артистов эквилибристов Росгосцирка Андрей и Надежда Карлагины, а также специалисты Иркутского областного Дома народного творчества.

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