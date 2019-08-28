В Иркутск прибыли «чудотворные» мощи святителя Спиридона, епископа Тримифунтского

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск 28 августа привезли мощи святителя Спиридона, епископа Тримифунтского. Православная святыня будет находиться в областном центре до 4 сентября 2019 года, пока идет тематическая выставка-форум в «Сибэкспоцентре», сообщает пресс-служба губернатора.

Как отмечено, святитель Спиридон считается одним из самых открытых к общению святых: многие столетия верующие люди обращаются к Чудотворцу с просьбами об исцелении и достатке.

Межрегиональная выставка «Православная Русь» проходит по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима. Экспозиция объединила более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира. Это монастыри, храмы, издательства, мастерские, а также светские организации, связанные своей деятельностью с РПЦ. По заявлению организаторов, выставка – возможность познакомиться с православным искусством, литературой, бытом, а также приобрести товары, привезенные экспонентами: церковная утварь, книги, иконы, художественные изделия, облачения и светская одежда, керамика, записи лекций, фильмов, духовной и классической музыки, сувениры и монастырские рукоделия, а также мед, лекарственные травы, традиционные русские сладости.

К слову, впервые в этом году совместно с ежегодной выставкой-форумом «Православная Русь» в Иркутске проходит проект «Радость слова», реализуемый по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательским советом РПЦ в партнерстве с ассоциацией «Православная книга». На книжной экспозиции представлен широкий ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы. Состоятся конференции, презентации книг, тематические выступления священников и писателей, артистов и творческих коллективов.