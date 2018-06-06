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Культура
07.06.2018

В Иркутск приедет публицист Александр Цыпкин

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на территории арт-завода «Доренберг» 24 июня публицист, автор сатирического бестселлера «Женщины непреклонного возраста» Александр Цыпкин проведёт вечер «БеспринцЫпные чтения». Об этом сообщается на странице «Доренберга» в соцсети «ВКонтакте».

Александр Цыпкин – один из самых необычных литературных и театральных дебютов за последнее время в России. Сборник лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста» стал самой продаваемой сатирической книгой в России в 2015 году.

Вечера под названием «БеспринцЫпные чтения», в которых принимает участие как сам автор, так и ряд известных российских писателей (Александр Маленков, Александр Снегирев, со-основатели проекта) и актеров в течение года проходят с аншлагами в «Гоголь-центре», МДТ – Театре Европы, Электротеатре «Станиславский», Театре на Страстном, Театре им В.Ф. Комиссаржевской, а также на площадках Лондона, Парижа, Тель-Авива, Казани, Риги и так далее.

В марте 2017 состоялась премьера совместного проекта Александра Цыпкина и народного артиста России Константина Хабенского «Женщины непреклонного возраста», в рамках которого актер и писатель вместе читают на сцене рассказы.

Недавно к творчеству автора обратились кинематографисты – по его сценарию снята одна из новелл фильма «Про любовь. Только для взрослых» продюсера и режиссёра Анны Меликян. Роли в новелле исполнили Джон Малкович, Ингеборга Дапкунайте, Тина Далакишвили.

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