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Культура
02.10.2018

В Иркутск снова приехал на гастроли Госцирк Бурятии

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Гастроли Госцирка республики Бурятии начнутся в Иркутске 6 октября. Коллектив представит в столице Приангарья цирковое этно-шоу «Девять ветвей», создателем которого стала Звезда Большого московского цирка, Заслуженная артистка РФ Елена Петрикова.

– Артисты, обладатели международных призов, в цирковом преломлении и языком различных цирковых жанров расскажут о легендах озера Байкал. На манеже оживет древнее сказание о прародительнице народов Прибайкалья. Под куполом цирка зрители увидят романтический дуэт птицы-лебеди и охотника, воздушную гимнастику прекрасных лебедей. Также в программе – спасающая души шаманка, игра с хула-хупами, стремительные воины-лучники, акробаты на подкидных досках. Кроме того, забавные клоуны привнесут в шоу нотку веселья и радости, – сообщают в пресс-службе цирка.

КООРДИНАТЫ:

  • Начало сеансов по субботам в 12:00 и 16:00, по воскресеньям – в 16:00. Гастроли продлятся до 28 октября.

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