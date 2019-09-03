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Культура
03.09.2019

Легендарное «сНежное Шоу» Славы Полунина впервые приедет с гастролями в Иркутск

Иркутск, 16.07.19 (ИА «Телеинформ»), - Лучший в мире клоун Вячеслав Полунин посетит ближайшей осенью Иркутск, где представит свое знаменитое «Снежное шоу», которое пройдет на сцене Иркутского академического театра имени Н. Охлопкова.

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU, сообщают организаторы.

Снежное шоу Славы Полунина

Говорят, критики до сих пор не могут определиться – что такое «Снежное (сНежное) шоу» – цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Вячеслав Полунин придумал его еще в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру – везде с неизменным успехом, завоевывая всевозможные призы и, главное, любовь публики. Клоуны Полунина – волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, их мир соткан из наших детских фантазий.

Шоу Полунина

В шоу каждый найдет что-то свое. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…» А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек "нежного" снега, взорвется восторгом в финале, не даст забыть и еще долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями... Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Шоу Полунина в Иркутске

Возможно, секрет такого небывалого успеха кроется в том, что перед каждым выходом на сцену Полунин требует от своих актеров, а заодно и от самого себя, играть так, будто это действо происходит впервые, согревая сердца, которые так нуждались в их «снежной нежности».

В роли желтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской и Дима Меращи.

Снежное шоу в Иркутске

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU, в кассах Иркутского академического театра имени Н. Охлопкова

Заказ билетов ежедневно с 11:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47

Наличие билета для ребенка обязательно!

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