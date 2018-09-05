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Культура
06.09.2018

В Иркутске 12 сентября проведут творческую встречу с Эмиром Кустурицей

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском областном кинофонде 12 сентября проведут творческую встречу с режиссёром Эмиром Кустурицей. Он прибудет в Иркутск на фестиваль «Звёзды на Байкале» по приглашению пианиста Дениса Мацуева. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Встреча будет проходить в рамках Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Распутина в «Доме кино». Она начнётся с показа документального фильма «Кто такой этот Кустурица?» режиссера Наталии Гугуевой, председателя жюри кинофестиваля «Человек и Природа» 2018 года.

За день до встречи, 11 сентября, состоится спецпоказ художественного фильма Кустурицы «По млечному пути» с Моникой Беллуччи и самим режиссёром в главных ролях.

Эмир Кустурица – создатель таких кинематографических шедевров как: «Аризонская мечта» (1991), «Андеграунд» (1995), «Черная кошка, белый кот» (1998), «Жизнь как чудо» (2004) и других, обладатель престижнейших мировых кинонаград, включая премию Сезар и две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля, кавалер Ордена Почетного Легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской.

Напомним, 12 сентября состоится открытый концерт Эмира Кустурицы на площади у памятника Александру Третьему. Начало в 21:00.

КООРДИНАТЫ:

  • Показы и творческая встреча состоятся по адресу: улица Мухиной, 2А «Дом кино». Количество мест строго ограничено.
  • Бронирование и справки по телефону: +7 (3952) 56-70-60, доб. 1506

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