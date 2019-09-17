В Иркутске 16 сентября стартовал 12-й Вампиловский театральный фестиваль

Иркутск, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 16 сентября открылся 12-й международный театральный фестиваль современной драматургии имени Александра Вампилова. Торжественную церемонию провели у памятника драматургу, чье имя носит фестиваль. – Международный театральный фестиваль современной драматургии – это событие, которое мы всегда ждем. Мы встречаем звезд драматической сцены со всей России, а также Монголии, Франции, Израиля. В Иркутск приехали артисты, драматурги, режиссеры, постановщики, которые примут участие в обширной программе. Слова благодарности хочется сказать главным организаторам и инициаторам фестиваля – Иркутскому академическому драматическому театру имени Охлопкова, – поприветствовала на церемонии организаторов, участников и гостей фестиваля заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова. Как отметил на пресс-конференции директор Иркутской драмы Анатолий Стрельцов, всего было получено 97 заявок, в афишу вошли 19 коллективов. Из-за рубежа приехали Польский театр во Вроцлаве, Театр дю Нор (Франция), Израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера, Центрально-Халхийский музыкально-драматический театр (Монголия). Россия представлена коллективами из Башкирии, Камчатки, Санкт-Петербурга и Москвы, Воркуты, Улан-Удэ, Владимира, Омска, Новокуйбышевска, Долгопрудного. – Программа фестиваля очень насыщенная. Но дело даже не в количестве, а в разнообразии тем, форм, подходов, экспериментов, которое смогут увидеть зрители. В основном фестиваль профинансирован из средств областного бюджета – это 9,5 млн рублей, также поддержку в размере 3 млн рублей оказал федеральный бюджет, кроме того на организацию фестиваля направлены собственные средства Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, – отметила министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич. «Вампиловский фестиваль» был задуман как площадка для диалога различных театров, известных театральных критиков, литературоведов, заслуженных деятелей искусств, академиков, преподавателей и студентов вузов, народных артистов, режиссеров и актеров любительских театров, а также неравнодушных к искусству людей. На протяжении всех лет существования в рамках фестиваля проходят специальные мероприятия. Это круглые столы, читки новых пьес современных авторов, обсуждение спектаклей, встречи с театральными критиками, мастер-классы и лекции. Открылся фестиваль 16 сентября спектаклем по пьесе Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», который на основной сцене охлопковского театра представил иркутскому зрителю Санкт-Петербургский молодежный театр на Фонтанке. – Обычно мир встречается с человеком и ударяет его. Эта пьеса – о том, как человек остался в живых. Вот, собственно, из-за чего я стал это ставить. Этот мотив мы пытались провести через пьесу, – рассказал художественный руководитель театра Семен Спивак. Руководитель московского театра «Трех муз» Людмила Грибова отметила, что их спектакль написан и поставлен специально к фестивалю. В музее декабристов коллектив 16 сентября устроил для иркутян литературно-музыкальный вечер «Их имена забыться не должны», посвященный как раз памяти декабристов. За основу были взяты воспоминания княгинь Волконской и Трубецкой и тексты иркутского писателя и поэта Марка Сергеева. – Наши постановки обычно состоят из трех частей – мы рассказываем зрителям о людях, о которых спектакль, затем идет само действие, и потом – общение со зрителями, чаепития, во время которых можно задать вопросы, поговорить с актерами, перенять их душевное тепло. Мы таким образом, возможно, восстанавливаем традиции камерных, семейных театров и домашних чтений, – сказала она. Ее поддержал один из ведущих российских режиссеров старшего поколения, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), лауреат Государственной премии Российской Федерации Геннадий Тростянецкий. – В последнее время у меня теряется ощущение театра. Такое, с одной стороны, потрясающее разнообразие того, что происходит на сцене, а с другой, – уходят критерии. Все возможно. Поэтому очень важно сейчас понять, можем ли мы, актеры, отогреть зрителя, – сказал он. Программа мероприятия рассчитана на семь дней, будет показан 21 спектакль. Для этого задействованы четыре сцены Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова, Иркутский областной театр кукол «Аистенок», Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов и Дом актера. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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