В Иркутске 19 августа почтят память Александра Вампилова

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Культурном центре Александра Вампилова в Иркутске 19 августа памятные мероприятия ко дню рождения и дню памяти выдающегося драматурга. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минкультуры.

В этом году Александру Вампилову 19 августа исполнилось бы 81 год, но 17 августа 1972 года жизнь сибирского автора внезапно оборвалась.

В день рождения драматурга, 19 августа, в 8.00 от Культурного центр Вампилова отправится автобус к месту упокоения литератора в Радищево, затем автобус проследует к Камню-символу, установленному на месте гибели Александра Вампилова у истока Ангары.

В Культурном центре Александра Вампилова в 15.00 начнётся традиционная встреча друзей. В этом году будет представлен государственный Мемориальный музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское». Знакомство с достопримечательностью пройдет в рамках проекта «Привет, Россия – родина моя…», посвященного заповедным местам нашей страны, связанным с культурой и искусством.

Сценарий своеобразного «путешествия в Пушкиногорье» и его постановку осуществляет актриса, режиссёр, театральный педагог Елена Константинова. В ролях заняты актёры Иркутского областного Театра юного зрителя имени Вампилова. Зрителям покажут видео-зарисовки тех мест, присланные директором «Михайловского» Георгием Василевичем.

Также в Культурном центре будут работать фотографическая и книжная выставки, специально подготовленные к памятной дате. Автором снимков является российский писатель Валентин Курбатов. Книги из библиотечных фондов Центра дополнят магниты с изображением Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.

КООРДИНАТЫ:

Желающие присоединиться к поездке могут зарезервировать места в транспорте по телефонам: 8 (3952) 21-70-12, 20-39-74.