В Иркутске более 20 композиторов и органистов покажут своё мастерство на «Байкальской токкате»

Иркутск, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Органном зале Иркутской областной филармонии 26 ноября более 20 молодых музыкантов соберутся на международном конкурсе композиторов и органистов «Байкальская токката». Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

Списку участников позавидует любой европейский конкурс. В музыкальных состязаниях примут участие молодые органисты из консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Российской академии музыки им. Гнесиных, высших музыкальных учебных заведений Казахстана и Узбекистана, а также студенты Красноярского колледжа искусств и Иркутского музыкального колледжа им. Ф. Шопена.

Гордостью конкурса является взыскательное международное жюри. Конкурсные выступления будут оценивать именитые органисты из Польши, Казахстана и России.