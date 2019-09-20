В Иркутске эксперты обсудили ситуацию с современной театральной школой

Иркутск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках проходящего в Иркутске международного театрального фестиваля современной драматургии имени Александра Вампилова лауреат Государственной премии РФ, заслуженный работник культуры, кандидат филологических наук Лидия Богова поделилась своими мыслями о современной театральной школе.

Круглый стол «Какая школа – такой и театр» состоялся 19 сентября в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова.

Лидия Богова уверена, что любая современная театральная школа должна иметь классический базис.

– Школа – это очень консервативное понятие. Сыграть концерт можно, только очень хорошо освоив гамму, – отметила она. – Еще Майя Плисецкая говорила, что модерн танцуют лучше всего те, кто овладел классикой.

Но при этом, отмечает эксперт, актеру нужны свобода и смелость, чтобы освоив классическую школу, остаться открытым всему новому и неизвестному.

При этом, говорит Лидия Богова, отправляясь учиться мастерству, нужно искать не вывеску театрального заведения, а мастера. И чтобы понять, чего он стоит, следует посмотреть, чего достигли его ученики.

– Главная проблема любого педагога – открытие в человеке его самого, – говорит эксперт. – И сложнее всего бывает с суперэгоистичными студентами из благополучных семей, которые слишком уверены в себе – иногда семь потов сойдет, пока получишь результат.

При этом, по словам Лидии Боговой, сегодня театр переживает не лучшие времена, поскольку сейчас в нем не слишком востребована психологичность:

– Соответственно, нет психологической литературы, драматургии.

Она отмечает, что сегодня в моде документальный подход к театральным постановкам. Однако, убеждена эксперт, без соответствующей обработки документалистика не имеет никакой художественной и культурной ценности:

– Нужен перевод документалистики в художественное пространство, а для этого требуется очень много усилий и таланта.

– Театр сегодня – зона повышенного риска, пространство постоянной турбулентности, – резюмировала Лидия Богова.

В ходе обсуждения иркутский историк Алексей Петров также отметил, что сегодня практически отсутствует качественная театральная критика. Московская гостья с ним согласилась, что людям сложно сформировать для себя «критерий, чтобы отличить настоящее искусство от ненастоящего». А один из ведущих российский режиссеров старшего поколения, профессор Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) Геннадий Тростянецкий предложил критикам анализировать вообще не качество постановок, а само искусство, «и тогда актеры скажут им только спасибо».