Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске идет 18 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Распутина. Торжественная церемония состоялась в кинотеатре «Звездный» 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Участие в ней приняли министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, генеральный директор фестиваля, директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников, вице-президент фестиваля Ольга Бельская, председатель жюри, кинорежиссер, сценарист, кинодраматург, продюсер, актер кино, креативный продюсер компании Disney в России Владимир Грамматиков, а также члены жюри, участники и гости. Кинофестиваль «Человек и Природа» начался с показа документального фильма «Отец Байкал» режиссера Марины Марии Мельник о скульптуре знаменитого Даши Намдакова, Байкале и острове Ольхон. Премьера картины состоялась в июне этого года в кинотеатре «Иллюзион» в Москве. Лента уже отмечена призами «За лучшую операторскую работу» на международных фестивалях «Победили вместе» (Севастополь) и «Будем жить» (Москва). Как отметил Андрей Сальников, именно Иркутск открыл миру скульптора Даши Намдакова, здесь в 2000 году прошла его первая персональная выставка. Кроме того, скульптор выступил автором призов кинофестиваля «Человек и Природа» в 2000 и в 2002 годах. – Сентябрь для нас самый богатый месяц на культурные события. Но такой кинофестиваль, как «Человек и Природа», в Иркутской области один, мы ждали его с нетерпением. Фестиваль неуклонно развивается. За всё время его проведения для участия было подано свыше трёх тысяч заявок, в конкурсную программу попали более 580 картин, авторы которых представляли больше 100 стран мира. 2019 год стал рекордным – на фестиваль пришла 701 заявка, – сказала Ольга Стасюлевич. Для конкурсной и внеконкурсной программ отборочная комиссия выбрала 28 кинолент режиссёров из России, Македонии, Кыргызстана, Ирана, Филиппин, Германии, Италии, Франции, Бельгии, США и Норвегии. Киноленты будут бороться за звание «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм». Фильм о наиболее актуальных экологических проблемах получит приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы. Также будут вручены специальные призы молодежного жюри, СМИ-сообщества и приз зрительских симпатий. Лучший фильм станет обладателем Гран-при фестиваля. Награда составит 200 тысяч рублей. Площадками кинофестиваля, где состоятся показы фильмов, станут Дом кино Иркутского областного кинофонда, Иркутская областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского, Иркутский планетарий, кафе Castro, кофейня «Белая Ворона». Также в рамках кинофестиваля «Человек и Природа» проходят специальные мероприятия. В первый день кинофестиваля «Человек и Природа» состоялся 5 Байкальский питчинг. Это презентация кинопроектов авторами, которая нашла поддержку со стороны Иркутского областного кинофонда, министерства культуры и архивов Иркутской области, Фонда Президентских грантов. Как рассказала Ольга Бельская, общая сумма призового фонда питчинга составляет более 650 тысяч рублей. Проекты оценивали в двух номинациях – игровое и документальное кино. Обладателем Гран-при 5 Байкальского питчинга и денежного приза в размере 500 тысяч рублей стал проект игрового кино «Под вечным синим небом» режиссера Елены Емельяновой из Улан-Удэ. По 80 тысяч рублей получили победители в номинациях «Документальное кино» и «Игровое кино» – авторы проектов «Мы из Игарки» Алексей Виноградов из Иркутска и «Велосипед» Марина Мария Мельник совместно с продюсером Анастасией Безрук. Сертификатами на техническое сопровождение награждены проекты «Эндем» Маргариты Стельмашонок и Ольги Мартыновой (Иркутск) и «Велосипед» Марины Марии Мельник и Анастасии Безрук (Москва). Году театра, которым в России объявлен 2019 год, посвящена творческая лаборатория, которую проведет столичный Театр наций. Режиссеры Владимир Золотарь, Кирилл Вытоптов и Елизавета Бондарь уже прибыли в Иркутск при поддержке Министерства культуры РФ. Фестиваль также посетят арт-директор лаборатории Театра Наций, театральный критик Олег Лоевский, куратор театральных проектов Театра Наций Елена Носова, руководитель литературно-драматургической части Государственного академического театра имени Моссовета Алла Михалёва. Кроме того, состоится круглый стол на тему «Все равны перед экологической бедой: пути решения проблем после наводнений в Иркутской области». Инициатором его проведения стал президент кинофестиваля «Человек и Природа» Валентин Мирошниченко. Участие в круглом столе примут представители киносообщества Иркутской области, ученые-экологи и общественные деятели из природоохранных организаций, руководители министерств Иркутской области. Важной частью кинофестиваля «Человек и Природа» является ежегодная киношкола. Все желающие смогут посетить мастер-классы автора свыше 70 документальных фильмов и более 100 сюжетов для различных киножурналов и телепрограмм Ирины Уральской (Россия), режиссёра, аниматора, сооснователя и преподавателя профессиональной школы «Курсы художников-мультипликаторов» Георгия Богуславского, отборщика фильмов крупнейших фестивалей One World Berlin, Go East Wiesbaden, Dok.fest München, переводчика, журналиста, члена немецкой ассоциации документального кино AG DOK Ирины Корманнсхаус (Германия), оператора-документалиста, члена Союза кинематографистов России, обладателя приза американской телеакадемии «Эмми» (США), «Золотого Медведя» (Берлин), «Золотой камеры» (Лос-Анджелес) Юрия Ермолина. Свой мастер-класс проведет и председатель жюри Владимир Грамматиков. – Спасибо вам за приглашение. С восторгом и радостью участвую в кинофестивалях. Их не так много. К вам ехал с огромным желанием и радостью. Фестиваль – это территория, где мы, кинематографисты, общаемся. Программа продумана, фильмы отобраны, есть возможность посмотреть хорошее кино, – сказал Владимир Грамматиков.

