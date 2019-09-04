В Иркутске начался 14-й фестиваль «Звезды на Байкале»

Иркутск, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартовал 14-й международный фестиваль «Звезды на Байкале». Лейтмотивом мероприятия станет международный конкурс имени Чайковского – в концертах, в основном, будут участвовать лауреаты этого конкурса разных лет, сообщил на пресс-конференции 4 сентября художественный руководитель фестиваля, пианист Денис Мацуев.

Он напомнил, что главный участник этого года – Российский национальный молодежный симфонический оркестр – отыграет с 4 по 13 сентября шесть концертных программ, а в дальнейшем станет резидентским коллективом мероприятия. Формально оркестр начал работу с 1 сентября этого года, а первую репетицию провел почти год назад. Но Денис Мацуев уверен – у коллектива огромный потенциал.

Гости фестиваля единодушно признали высочайшее качество фестиваля «Звезды на Байкале». Актер и телеведущий Юлиан Макаров уверен, что так происходит благодаря глубочайшей вовлеченности и заинтересованности в мероприятии его художественного руководителя Дениса Мацуева. Скрипач Юлиан Рахлин, который приезжает в Иркутск уже второй раз, отметил, что эти фестивали – особые для музыкантов-участников, потому что их атмосферой пронизаны не только выступления и репетиции, но и все время между ними.

– «Звезды на Байкале» стали общероссийским культурным явлением. Уровень этого фестиваля сопоставим со столичной жизнью, – заявил директор Московской государственной академической филармонии Алексей Шалашов. – Фактически мы получаем еще один музыкальный центр страны – здесь, в Сибири.

Денис Мацуев отметил, что один из дней фестиваля – 12 сентября – будет посвящен памяти катастрофического наводнения, которое в этом году затронуло несколько районов Иркутской области. Днем бесплатный концерт даст Российский национальный молодежный симфонический оркестр, а вечером благотворительный концерт сыграет и сам Денис Мацуев. Кстати, билеты на это мероприятие давно раскуплены, а всю выручку от их продажи, около 2 млн рублей, передадут в Тулун и другие муниципальные образования, пострадавшие от наводнения, сообщила директор музтеатра имени Загурского, директор фестиваля «Звезды на Байкале» Татьяна Мезенцева.

В заключение Денис Мацуев сообщил, что 15-й фестиваль, который состоится в 2020 году, планируют сделать чуть более долгим, чем обычно. Организаторы готовят к юбилейному мероприятию множество сюрпризов для иркутян.