В Иркутске начался прием заявок на 19 кинофестиваль «Человек и природа»

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной кинофонд начал прием заявок на 19 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа» имени Распутина. Сбор заявок продлится до 4 апреля, сообщает пресс-служба фонда.

Участников должны объявить 30 апреля, а сам фестиваль состоится с 24 по 28 сентября.

Традиционно, жюри выберет «Лучший документальный фильм», «Лучший игровой фильм» и приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы, который присуждается фильму о наиболее актуальных экологических проблемах. Обладатель гран-при фестиваля получит приз в 200 тысяч рублей.

Также на фестивале будет представлена программа полнокупольного кино и будет выбран «Лучший анимационный фильм» – номинация, появившаяся на фестивале в прошлом году. Как обычно, будут присуждаться и специальные призы: молодежного жюри, СМИ-сообщества, зрительских симпатий.

Ознакомиться с регламентом фестиваля и подать заявку на участие можно по ссылке .