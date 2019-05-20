В Иркутске написали самый большой в России портрет Хамбо ламы Даши Доржи Итигэлова

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский художник Олег Маркус написал портрет ламы Даши Доржи Итигэлова. Холст размером 1,8 на 2,5 метра внесли в Книгу рекордов России, сообщается на странице «Галереи Че Гевара» в соцсети «Фейсбук». Картину передали в дар Ольхонской буддистской общине. По словам Олега Маркуса, он вынашивал идею больше трёх лет. – Очень ответственная и непростая задача. Было ли страшно? Было! Но с первых набросков, с первого подмалёвка работа пошла легко и споро, – рассказал он на своей странице в соцсети «Фейсбук» . – Портрет станет сердцем буддистского дугана. И я не смогу не включиться в работу над этим храмом. СПРАВКА: Хамбо ламы Даши Доржи Итигэлов – (1852(?)-1927) – бурятский религиозный деятель, один из выдающихся буддийских подвижников 20 века, в 1911-1917 годах – глава буддистов Восточной Сибири. Он был признан перерождением Дамба-Доржо Заяева, первого Пандито Хамбо-ламы.

Согласно существующим источникам об Даши Итигэлове, с большой степенью вероятности Даши Доржи Итигэлов родился в 1852 году в местности Улзы Добо (сейчас это территория Оронгойской сельской администрации Иволгинского района Республики Бурятия). По легенде, 15 июня 1927 года 12 Пандито Хамбо-лама Даша Доржи Итигэлов сел в позу лотоса и собрал учеников. Он дал им последние наставления: «Вы навестите и посмотрите мое тело через 30 лет». Затем попросил их читать ради него специальную молитву-благопожелание для умершего.

Ученики не осмелились произнести её в присутствии живого учителя. Тогда Хамбо Лама начал сам читать эту молитву; постепенно и ученики подхватили её. Так, находясь в состоянии медитации, 12 Пандито Хамбо Лама Даши Доржи Итигэлов якобы ушел в нирвану. Он был похоронен в кедровом кубе в том же положении (в позе лотоса), в котором находился в момент ухода.

Согласно завещанию, в 1955 году группа лам тайно от властей подняла саркофаг в местности Хухэ-Зурхэн с телом Даши Доржи Итигэлова. Убедившись в неизменности его состояния, ламы провели необходимые обряды, сменили одежду и вновь поместили в бумхан, а 10 сентября 2002 года перенесли его тело в Иволгинский дацан. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

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