|Культура
|20.05.2019
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В Иркутске написали самый большой в России портрет Хамбо ламы Даши Доржи Итигэлова
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Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский художник Олег Маркус написал портрет ламы Даши Доржи Итигэлова. Холст размером 1,8 на 2,5 метра внесли в Книгу рекордов России, сообщается на странице «Галереи Че Гевара» в соцсети «Фейсбук».
Картину передали в дар Ольхонской буддистской общине. По словам Олега Маркуса, он вынашивал идею больше трёх лет.
– Очень ответственная и непростая задача. Было ли страшно? Было! Но с первых набросков, с первого подмалёвка работа пошла легко и споро, – рассказал он
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