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17.05.2018

В Иркутске открылась выставка «Дни юного мая» к юбилею ангарского художника Альберта Кусса

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усадьбе Сукачёва в Иркутске открылась выставка «Дни юного мая» к 90-летнему юбилею ангарского художника Альберта Кусса, скончавшегося в 2003 году. В экспозиции представлено более 40 живописных работ мастера лирического пейзажа, сообщает пресс-служба музея.

Творческий путь художника начинался во второй половине 1950-х годов, во времена больших комсомольских строек. Однако Альберта Кусса не особенно восхищали индустриальные победы человечества, он никогда не изменял однажды выбранной теме – сибирскому пейзажу. Используя художественные принципы распространенного в те годы «сурового стиля», он создавал философские, драматические, лирические образы природы.

Экспозиция будет работать до 3 июня 2018 года.

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