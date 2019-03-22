В Иркутске открылась выставка памяти событий на реке Халхин-Гол

Иркутск, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 марта в рамках фестиваля «КНИГАМАРТ» в библиотеке имени Молчанова-Сибирского торжественно открыли выставку «Халхин-Гол-80», сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Сергея Тена.

Экспозиция посвящена предстоящему юбилею совместной Победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами, а также истории проведения международных молодежных экспедиций 2004-2014 годов.

– Сегодня мы вносим вклад в увековечение памяти солдат, отдавших свои жизни за свободу и независимость монгольского государства. По тем событиям сохранилось не так много материала. Монгольский мемориальный музей маршала Жукова и Иркутский региональный общественный фонд поддержки участников боевых действий «Ветеран» вместе с волонтерами пятой международной молодежной экспедиции «Пламя гордости за Победу» проделали масштабную работу по восстановлению памяти. Благодаря этому кропотливому труду здесь представлены стенды, инсталляции, картины, фотографии, по которым мы можем прочувствовать атмосферу тех тяжелых дней, подчеркнул депутат Госдумы РФ, председатель организационного комитета по подготовке к V международной молодежной экспедиции «Пламя гордости за Победу» Сергей Тен в приветственном слове. – Убежден, что выставка внесет вклад в укрепление российско-монгольских отношений.

СПРАВКА:

Военный конфликт на Халхин-Голе происходил с весны по осень 1939 года и имел большое значение в международной политике. По официальным данным, потери советских солдат в тех боях составили свыше 10 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести, умершими от ран. Монголия потеряла 895 солдат.