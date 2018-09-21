В Иркутске открылся 17 Байкальский международный кинофестиваль «Человек и природа»

Иркутск, 22.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Открытие 17 Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа» имени Распутина состоялось 21 сентября в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, торжественная церемония прошла в кинотеатре «Звёздный». Участие в ней принял губернатор региона Сергей Левченко, президент фестиваля, кинорежиссер-документалист, продюсер и педагог Сергей Мирошниченко, актер театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин, кинорежиссёр и актер Виктор Алфёров, министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, генеральный директор фестиваля, директор Иркутского областного кинофонда Андрей Сальников.

Кинофестиваль «Человек и природа» проходит с 21 по 25 сентября. В этом году на участие в конкурсной программе подано рекордное количество заявок за всю историю фестиваля – более 600 кинолент из 45 стран, в прошлом году поступило 408 работ. Тема фестиваля – экология и сохранение природы. В этом году он стал частью Байкальского международного экологического водного форума.

– В этом году на кинофестивале присутствуют участники второго Байкальского международного экологического водного форума, в котором принимали участие делегации 32 стран. Там обсуждались проблемы экологии и сохранения водных ресурсов. Эти мероприятия объединяет идея воспитания экологического мышления и сохранения уникальной природы величайшего озера на планете, – отметил Сергей Левченко.

– Фестиваль “Человек и природа” и международный водный экологический форум – это две части одного целого. Они направлены на решение экологических проблем, они должны быть вместе. Фестиваль расширяется. В этом году в нём учреждены призы имени Михаила Ромма, Леонида Гайдая – это ваши земляки, они родились здесь, в Иркутске, – сказал Сергей Мирошниченко.

Фестиваль «Человек и природа» открылся игровой картиной «Облепиховое лето» санкт-петербургской студии «Лендок». Фильм режиссёра Виктора Алфёрова повествует о последних годах жизни выдающегося драматурга, нашего знаменитого земляка Александра Вампилова. На показе присутствовала съёмочная группа во главе с исполнителем главной роли Андреем Мерзликиным.

На протяжении четырех дней пройдут показы 41 фильма, которые включены в конкурсную программу фестиваля «Человек и природа». Также зрители увидят 12 кинолент внеконкурсной программы. Для этих целей задействуют шесть площадок – Дом кино Иркутского областного кинофонда, кинотеатр «Звездный», Иркутскую областную библиотеку имени Молчанова-Сибирского, Иркутский планетарий, кафе Castro, кофейню «Белая Ворона». Все показы, за исключением полнокупольных фильмов, будут бесплатными.

В рамках кинофестиваля 22 сентября состоится творческая встреча со съёмочной группой фильма «Облепиховое лето». Урок мастерства даст также президент кинофестиваля «Человек и природа» Сергей Мирошниченко. Мастер-классы проведут режиссёр-документалист, член отборочной комиссии кинофестивалей «Лучезарный ангел» и «Свидание с Россией» Елена Алфёрова, режиссёр-документалист, сценарист, продюсер, главный режиссер Дирекции документального кино АО «Первый канал» Наталья Гугуева, режиссёр-документалист, преподаватель курсов кино и медиа в Академии искусств Кёльна (Германия) Кристин Бюхнер.

Также состоится четвертый Байкальский питчинг – презентация лучших кинопроектов Иркутской области, Республик Бурятия и Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев, а также других российских регионов. Как отметила вице-президент фестиваля, председатель Иркутского областного отделения Союза кинематографистов России Ольга Бельская, лауреаты смогут получить грант на частичную или полную реализацию проекта в общем размере 650 тысяч рублей. Призовой фонд учредил Фонд президентских грантов и «Иркутский областной кинофонд» при поддержке правительства Иркутской области и министерства культуры и архивов Иркутской области.