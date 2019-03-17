В Иркутске открылся фестиваль «Театральное Приангарье»

Иркутск, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова 17 марта стартовал областной театральный фестиваль «Театральное Приангарье». Об этом сообщает пресс-служба драмтеатра.

– На четыре дня в городе Иркутске собралась большая, пёстрая, разноликая театральная семья. В фестивале участвуют 26 театральных коллективов: профессиональные областные и муниципальные театры, любительские, школьные, студенческие коллективы, а также частные творческие инициативы. В афише заявлено 30 названий. Зрители смогут найти спектакли на любой вкус и любой возраст. Будут задействованы все театральные площадки города, – говорят организаторы.

Помимо официальной программы в рамках фестиваля будут организованы круглые столы, мастер-классы по сценическому движению и технике речи, обсуждение спектаклей, творческие встречи, экскурсионные культурные программы и, конечно, веселые театральные капустники.