|Культура
|22.03.2019
|
|
В Иркутске откроется первая гусельная мастерская
|
Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Первая в Приангарье гусельная мастерская откроется в областном центре 22 марта.
Как сообщает пресс-служба иркутского областного Дома народного творчества, этот проект реализуют они совместно с музыкальным семейным коллективом «Этно-мастерская Вяткины».
На открытии с 14 до 15 часов гости познакомятся с древнейшим русским инструментом, послушают его звучание, узнают, как изготавливаются гусли, попробуют самостоятельно сыграть несколько простых мелодий.
Как уверяют исполнители из семьи Вяткиных, научиться играть на гуслях просто: не зря в старину они получили называние «самогуды». Сегодня с их помощью можно создавать современную, необыкновенно красивую музыку. Исполнение музыкальных композиций на стихи известных поэтов Прибайкалья – одно из направлений в творчестве Вяткиных. Изготавливать самобытный музыкальный инструмент они будут на базе ГБУК «ИОДНТ».
КООРДИНАТЫ:
Место проведения: Иркутск, ул. 3 июля, 17 А (отдел «Ремесленное подворье»).
ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости культуры в Иркутске и области — в Telegram
Тэги: