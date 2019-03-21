В Иркутске откроется первая гусельная мастерская

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Первая в Приангарье гусельная мастерская откроется в областном центре 22 марта.

Как сообщает пресс-служба иркутского областного Дома народного творчества, этот проект реализуют они совместно с музыкальным семейным коллективом «Этно-мастерская Вяткины».

На открытии с 14 до 15 часов гости познакомятся с древнейшим русским инструментом, послушают его звучание, узнают, как изготавливаются гусли, попробуют самостоятельно сыграть несколько простых мелодий.

Как уверяют исполнители из семьи Вяткиных, научиться играть на гуслях просто: не зря в старину они получили называние «самогуды». Сегодня с их помощью можно создавать современную, необыкновенно красивую музыку. Исполнение музыкальных композиций на стихи известных поэтов Прибайкалья – одно из направлений в творчестве Вяткиных. Изготавливать самобытный музыкальный инструмент они будут на базе ГБУК «ИОДНТ».

КООРДИНАТЫ:

Место проведения: Иркутск, ул. 3 июля, 17 А (отдел «Ремесленное подворье»).