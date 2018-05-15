В Иркутске откроют региональный центр Пушкинского музея

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональный центр Всероссийского музея Александра Пушкина откроют 18 мая в Иркутске. Он будет расположен в областном историко-мемориальном музее декабристов. Об этом сообщает пресс-служба реправительства.

Появление регионального центра музея предоставит жителям Иркутской области уникальную возможность познакомиться с выставками, созданными на основе оцифрованных материалов музея, мультимедиаресурсами, документальными фильмами и научно-популярными изданиями, а также совершить виртуальное путешествие по мемориальным экспозициям и принять участие в серии вебинаров и онлайн-лекций.

В библиотеке Дома Волконских, где будет расположен региональный центр Всероссийского музея Пушкина, уже оборудованы современной техникой четыре рабочих места. Это позволит посетителям самостоятельно ознакомиться со всеми виртуальными выставками Пушкинского музея. В дни памятных дат, связанных с жизнью и творчеством поэта, в региональном центре будут проходить прямые включения из Санкт-Петербургского музея.

Первая выставка под названием «Два генерала» откроется уже 18 мая. Она посвящена судьбам двух сослуживцев, декабристов, а потом и родственников – Сергея Волконского и Александра Бенкендорфа. Во время восстания декабристов в Санкт-Петербурге в декабре 1825 года они оказались в разных станах, но при этом оставались верны своему пониманию нравственного и служебного долга.

На выставке будут представлены 68 предметов – это копии документов времен наполеоновских войн, освобождения Европы, материалы следствия по восстанию декабристов, портреты императоров, декабристов и офицеров русской армии, виды Москвы, Санкт-Петербурга и сибирской ссылки.

СПРАВКА:

Старейший Пушкинский музей в России был создан в Санкт-Петербурге в 1879 году. Он является одним из крупнейших литературно-мемориальных музейных комплексов в Европе.

Указом президента Российской Федерации музей отнесён к особо ценным объектам культурного наследия страны.

Иркутский региональный центр станет пятым таким отделением Всероссийского музея А.С. Пушкина в России. Они уже работают в городах Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, Уфа республики Башкортостан, Тихвин Ленинградской области и Ульяновск.