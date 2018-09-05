В Иркутске почти две недели будут показывать лучшие короткометражки мира

Иркутск, 6.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Показы внеконкурсной программы Всемирного фестиваля уличного кино пройдут с 6 по 28 сентября в иркутском городском молодёжном центре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Зрителям будут представлены четыре альманаха с лучшими короткометражными фильмами молодых авторов из разных стран. Об этом сообщили в отделе по молодежной политике администрации Иркутска.

Сеансы будут проходить каждый четверг и пятницу. Начало в 18.00. Вход свободный.

Альманах 1-6 и 7 сентября (12+)

Альманах 2-13 и 14 сентября (12+)

Альманах 3-20 и 21 сентября (12+)

Альманах 4-27 и 28 сентября (18+)

КООРДИНАТЫ:

Подробности о показе можно узнать в группе в соцсети ВКонтакте или задать вопросы по телефону (3952) 43-63-66.